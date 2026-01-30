한가인, ‘두쫀쿠’ 혹평 “입 안에 모래가 있어”

사진=한가인 유튜부 화면 캡처

배우 한가인이 최근 국내 품절 열풍을 일으키고 있는 '두바이 쫀득 쿠키'를 맛본 후 시식평을 전했다.

한가인은 29일 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에 업로드된 '가격대별 무조건 성공하는 한가인 추천 2026 트렌드 설 선물 10가지 대공개 (+두쫀쿠 먹어봄)'이라는 영상에서 한가인은 두바이 디저트 시식에 나섰다.

한가인은 설 선물을 소개하다 스태프가 딸기가 들어간 두바이 찹쌀떡을 권하자 인상을 찌푸리며 "두바이를 왜 이렇게 좋아하냐. 지난주 내내 안성재 셰프님이 인절미 떡 같은 두바이 쫀득 쿠키를 만드셔서 악플이 많이 달리고 있다는 기사를 봤다"고 반응했다.

한가인은 찹쌀떡을 한 입 먹자마자 "너무 이상하다. 너무 달아서 정신이 번쩍 난다"고 놀랐다.

한가인은 평소 단 것을 선호하지 않는 것으로 알려졌다. 이후 '두쫀쿠'를 맛본 한가인은 "입에 모래가 있다. 모래를 헤치고 나니 호떡 맛이 난다"라는 시식 평을 남겼다.

반면 스태프들은 두쫀쿠를 반으로 자르자마자 환호했다.

한가인은 단팥과 과일의 단맛이 있는 찹쌀떡보다 두쫀쿠가 더 맛있다고 했다.

한편 한가인은 연정훈과 2005년에 결혼해 2016년에 딸을, 2019년에 아들을 얻었다.

