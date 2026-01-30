李대통령 “어느 노조 생산로봇 거부 선언, 흘러오는 거대한 수레 피할 수 없어”

이재명 대통령. 뉴스1

이재명 대통령은 앞선 29일 AI(인공지능) 기술 발전에 따라 노동환경이 급변하는 데 대해 “생산로봇을 현장에 못 들어오게 하겠다고 어느 노조가 선언한 것 같다”면서 “흘러오는 거대한 수레를 피할 순 없다. 그 사회에 빨리 적응해야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 수석보좌관회의를 주재한 자리에서 노조의 로봇 도입 반대 성명을 언급한 뒤 “진짜는 아니고 투쟁 전략전술의 일환일 것”이라며 이같이 말했다

이 대통령은 구체적으로 기업을 특정하진 않았지만 최근 “노사 합의 없이 한 대의 아틀라스(휴머노이드 로봇)도 현장에 못 들인다”는 성명을 낸 현대자동차 노조를 가리킨 것으로 보인다.

이 대통령은 “과거 증기기관이 도입됐을 때 사람들의 일자리를 빼앗는다고 해서 ‘기계파괴운동’이 있었다”며 “인공지능 기계들이 스스로 판단하며 먹지도 않고 불빛 없는 깜깜한 데서 지치지 않고 일하는 세상이 곧 온다. 피할 수 없다”고 지적했다.

이어 AI 생산수단을 가진 소수 집단이 부(富)를 독점할 거라며 “일자리가 양극화될 거다. 생각보다 빨리 올 것이고, 우리가 거기에 대응해야 한다”고 했다.

그러면서 “당장 그렇게 하자는 건 아니고 조금씩이라도 준비해야 한다”며 “어차피 올 세상이라면 미리 준비하고 조금씩이라도 적응해 나가야 한다. 그런 문제에 대한 고민을 많이 했으면 좋겠다”고 말했다.

한편 현대차 노조는 같은 날 발간한 소식지에서 생산 현장에 로봇을 투입하려는 움직임에 대해 “회사 측이 일방통행 하면 판을 엎을 것”이라며 강하게 반발했다.

현대차 노조는 “요즘 사측의 횡보를 보면 우선 로봇 투입이 가능한 해외 공장으로 물량을 빼낼 것”이라며 “남은 국내 물량으로 퍼즐을 맞추다가 마지막 남은 빈 칸은 공장 유휴화를 진행한 뒤 로봇을 투입하거나 자동화가 극대화된 신공장을 세울 게 불 보듯 뻔하다”고 주장했다.

아울러 “지난 7일 현대차그룹 최고 전략 회의인 글로벌리더스포럼(GLF)에서 무인공장 프로젝트인 DF247(불도 켜지 않고 일주일 내내 24시간 쉬지 않고 가동되는 어둠의 공장) 도입을 논의했다”며 “사측은 생산현장에서 사람을 배제하고 오로지 인공지능(AI) 기반 로봇만으로 운영할 수 있는 꿈의 공장을 구현하려 한다”고 강조했다.

덧붙여 “이제는 인간이 로봇을 만들고 그 로봇이 로봇을 만들어 모든 일자리를 대체하게 된다”며 “그 어디에도 사람은 없으며 소비와 공급의 균형은 깨질 것이고 대한민국 경제의 악순환은 지속될 것”이라고 우려했다.

