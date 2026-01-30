‘서울 강남처럼’…인구 33만 하남시 ‘교육독립’ 시동 걸었다

경기 하남시가 독립 교육행정 체계 구축을 위한 전담기구를 29일 공식 출범했다. 인구 33만명, 학생 수 4만1000여명의 하남시는 그동안 자체 교육지원청을 갖지 못해 과밀학급 대응 등 지역 현안 해소와 맞춤형 교육정책 추진에 어려움을 겪었다.

29일 열린 하남교육지원청 신설추진단 현판식에서 이현재 하남시장이 인사말을 하고 있다. 하남시 제공

하남시는 이날 종합복지타운에 ‘하남교육지원청 신설추진단’ 사무실을 마련하고 현판식을 가졌다. 추진단은 시 지원단과 교육지원청 지원단, 하남교육지원센터 등이 모여 꾸려졌다. 신설추진단은 과밀학급 해소, 학교 신설 등 교육 현안을 시와 교육청이 ‘원팀’으로 대응하도록 돕는다.

현재 하남시는 광주시와 통합교육지원청 체계로 운영되고 있다.

하남시가 교육지원청 독립에 속도를 내는 건 빠른 도시 성장세 때문이다. 신도시가 속속 들어서며 인구 증가세에 속도가 붙었고, 학생 역시 급증하고 있다. 현행 광주하남교육지원청 체계로는 신속한 교육행정 대응에 한계가 있다는 판단했다.

하남시는 2025년 기준 주요 10개 대학 및 의학계열 합격자가 287명에 달했다. 이는 최근 3년간 48% 증가한 수치다. 2026학년도 수시 모집 합격자도 지금까지 238명을 기록했다.

남한고 자율형 공립고 지정, 미사강변고 과학중점학교 운영, 올해 3월 한홀중학교 개교 등 꾸준한 교육 인프라 확충이 원동력이 됐다.

앞서 시는 2020년 하남교육지원센터 개소 협약으로 분리 준비를 시작했다. 지난해 9월에는 업무 공간 확보 방안을 논의했고, 11월 개청 지원단을 꾸려 실무체계를 갖췄다. 지방교육자치에 관한 법률 개정으로 제도적 기반도 마련했다.

오성애 광주하남교육지원청 교육장은 “하남교육지원청 신설은 행정 효율을 넘어 하남만의 고유한 교육 비전과 미래 전략을 실현하기 위한 조치”라고 설명했다.

이현재 시장도 “교육은 도시 경쟁력을 결정짓는 가장 강력한 브랜드”라며 “학교 울타리를 넘어 도시 전체가 배움의 공간이 되는 ‘교육도시 하남’을 실현하겠다”고 강조했다.

