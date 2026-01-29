장동혁 승부수에 수도권 주자도 반발… 지선 앞두고 ‘두 쪽’ [국힘, 한동훈 제명]

국민의힘 지도부가 29일 한동훈 전 대표의 제명안 의결을 강행했다. 1년 넘게 이어져 온 ‘당원게시판 사태’의 매듭을 끊고, 조속히 6·3 지방선거 체제로 전환하려는 의지가 반영된 것으로 보인다. 한 전 대표 제명으로 논란을 정면돌파해야 한다는 게 장동혁 대표를 비롯한 당권파의 생각이지만, 친한(친한동훈)계는 물론 지방선거에서 중도층 표심이 간절한 수도권 주자들까지 반발에 나서면서 당이 사실상 내전 상태로 치닫는 형국이다.



장 대표의 제명 결정은 예고된 수순이었다. 장 대표는 그간 절차와 명분을 언급하며 한 전 대표의 징계가 불가피하다는 뜻을 수차례 밝혀왔다. 장 대표는 전날 기자들과 만난 자리에서 “절차에 따라 충분한 시간이 주어졌고, 절차에 따라 진행하겠다”고 예고했다. 당 중앙윤리위원회가 지난 14일자로 한 전 대표 징계를 발표한 뒤 곧바로 제명안을 의결하지 않은 것도 당규에 규정된 열흘간의 재심 기간을 보장하며 절차적 정당성을 확보하기 위한 단계였다는 해석이 지배적이다. 장 대표는 그 기간 세계평화통일가정연합(통일교)·공천헌금 의혹과 관련한 ‘쌍특검’ 단식으로 당내 입지를 공고히 했고, 향후에는 당명 개정을 비롯한 당 쇄신 작업에 박차를 가할 것으로 보인다. 인재영입위원회와 공천관리위원회 구성 등 지방선거 준비 절차도 이어질 예정이다.

장 대표 측 관계자는 “통합도 중요하지만, 외연 확장을 위해서는 당내 갈등을 완전히 매듭짓는 작업이 선행돼야 한다”며 “내부 구조조정을 마쳐야 온전히 지방선거 체제로 당을 전환할 수 있다는 게 장 대표의 소신이었다”고 전했다.



그럼에도 국민의힘 내부에서는 지방선거를 앞두고 당권파와 친한계가 공개적으로 충돌하는 상황에 우려의 목소리가 크다. 당권파는 내홍 불식 차원에서 한 전 대표를 정리했다는 입장이지만, 친한계는 정치적 구심점을 야인으로 내몬 조치에 대대적인 반격을 예고하고 있어서다. 특히 지방선거를 앞두고 ‘정치적 봉합’의 기회가 물 건너가면서 선거 구도에 악영향을 끼칠 것이란 걱정도 있다.



한 전 대표의 제명 의결을 놓고 열린 이날 최고위에서도 공개 설전이 벌어졌다. 김민수 최고위원은 당게 사태에 관련해 “똑같은 행위를 제가 했다면 15개월이나 (제명하지 않고) 끌었겠느냐”며 “개인의 문제가 아니다. 사건에 집중해야 한다”고 제명 당위성을 강조했다. 조광한 최고위원도 “변화에는 고통이 따르고, 고통 없는 변화는 죽은 변화”라며 “그 아픔과 고통을 우리는 이겨내야 한다. 그것이 우리 당이 다시 국민의 사랑을 받는 강한 정당으로 거듭나는 유일한 길”이라고 힘을 보탰다.

반면 우재준 최고위원은 “한 전 대표를 징계할 만한 사유는 사실 별다른 게 없음에도 불구하고 최고 수위 징계인 제명을 한다는 것은 결국 (윤석열 전 대통령) 탄핵 찬성에 대한 보복”이라고 반발했다.



오후 열린 의원총회에서도 3선의 송석준 의원은 “차라리 수사 의뢰를 해 진상 규명을 해야지 왜 제명을 하느냐”고 목소리를 높였고, 정희용 사무총장은 “당내 문제여서 여태 수사 의뢰를 안 한 것 아니냐”는 취지로 반박하며 살얼음판 분위기가 연출된 것으로 알려졌다.



오세훈 서울시장도 장 대표를 겨냥해 “국민의힘이 하나 돼 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”며 “당대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 비판했다.



한 전 대표 제명이 그간 특검 공조 차원에서 추진된 보수 야권연대에 걸림돌이 될 것이란 평가도 나온다. 개혁신당 이준석 대표는 기자들과 만나 “그 당의 혼란 상황에 대해 잘 모르지만 특검 공조와 같은 중차대한 일들이 이런 일에 가려져서 안타깝다”고 말했다.

