예열 완료 !… 설상 전설, 伊 기적 이룰까

대한민국 동계스포츠의 역사는 흔히 ‘빙상’으로 기억된다. 동계올림픽 대부분의 메달이 쇼트트랙과 스피드스케이팅에서 나왔다. 이들이 효자종목 노릇을 톡톡히 하는 동안 척박한 환경의 ‘설상’ 종목은 늘 변방에 머물러야 했다. 하지만 그 불모지의 땅에 길을 내고 세계 정상급 선수들과 어깨를 나란히 하며 한국 스키와 스노보드의 위상을 높인 두 거인이 있다. 바로 알파인스키 정동현(38·하이원)과 스노보드 이상호(32·넥센)다. 이들이 이제 2026년 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 향해 다시 한번 부츠 끈을 조여 매고 있다.



정동현은 한국 스키의 ‘살아 있는 역사’ 그 자체다. 2010년 밴쿠버 대회를 시작으로 2014 소치, 2018 평창, 2022 베이징까지 그는 한 번도 쉬지 않고 올림픽 무대를 밟았다. 그리고 이제 2026년 밀라노에서 자신의 다섯 번째 올림픽에 나선다.

서른을 훌쩍 넘긴 나이, 운동선수로서는 황혼기에 접어들었다는 평가가 지배적이지만 정동현의 시계는 거꾸로 흐른다. 그는 지난 26일 강원 평창에서 열린 국제스키연맹(FIS) 극동컵 대회 회전 종목에서 우승을 차지하며 여전한 기량을 과시했다. 설면을 움켜쥐는 정교한 에지 컨트롤과 노련한 경기 운영은 오히려 전성기보다 날카로워졌다는 평이다.



정동현의 이번 도전이 과거와 다른 점은 ‘목표’에 있다. 과거 인터뷰에서 ‘10위권 진입이 목표’라고 말하던 그는 이제 당당히 ‘메달권’을 입에 올린다. “매번 10위권에 도전하며 가능성을 확인하는 시기는 지났다. 이제는 그간 쌓아온 모든 노하우를 쏟아부어 메달 사냥에 나서겠다”는 것이 그의 각오다. 정동현은 2022 베이징 대회 회전에서는 21위에 올랐다. 이는 이 종목 역대 한국 올림픽 최고 순위이기도 하다.



알파인스키는 0.01초의 찰나에 승부가 갈리는 종목이다. 정동현은 그간 수많은 부상과 재활을 반복하면서도 설원을 떠나지 않았다. 밀라노의 급경사 슬로프는 그에게 마지막 기회이자 평생의 꿈을 이룰 약속의 땅이 될 전망이다.



스노보드의 이상호는 한국 설상 종목의 패러다임을 바꾼 인물이다. 강원 사북 고랭지 배추밭을 개조한 썰매장에서 처음 보드를 탔다는 그의 스토리는 ‘배추보이’라는 별명과 함께 이미 전 국민적인 신화가 됐다. 2018년 평창 동계올림픽에서 따낸 은메달은 한국 스키·스노보드 역사상 최초의 올림픽 메달이자 아시아 선수 최초 메달이었다.

하지만 환희 뒤에는 시련도 있었다. 2022년 베이징 동계올림픽 당시 그는 세계 랭킹 1위로 강력한 우승후보였다. 하지만 8강전에서 단 0.01초 차이로 준결승 진출에 실패하며 고개를 숙여야 했다. 압도적인 기량을 갖추고도 운이 따르지 않았던 그날의 패배는 이상호에게 깊은 슬럼프를 안겼다.



이상호는 그러나 다시 일어섰다. 슬럼프를 극복하는 과정에서 그는 기술적인 정교함에 ‘심리적 단단함’을 더했다. 지난 24일 오스트리아에서 끝난 2025~2026 FIS 월드컵에서 4위에 오르는 등 국제대회에서 다시금 존재감을 보이며 컨디션을 끌어올리고 있다. 31일 슬로베니아 월드컵에서 올림픽 전 마지막 대회를 치르고 이탈리아로 향할 이상호는 베이징에서의 아쉬움을 밀라노의 설원에서 완벽하게 씻어내겠다는 심산이다.



이상호의 강점은 폭발적인 가속도와 유연한 회전이다. 전성기 시절의 폭발력을 회복한 이상호에게 밀라노 올림픽은 ‘배추보이’에서 ‘스노보드 황제’로 거듭날 수 있는 마지막 퍼즐이다.



정동현과 이상호, 두 선수의 공통점은 ‘베테랑’이라는 점이다. 동계 스포츠, 특히 속도와 회전이 중요한 설상 종목에서 나이는 체력적 열세로 작용할 수 있다. 하지만 이들에게는 젊은 선수들이 가질 수 없는 ‘경험’이라는 강력한 무기가 있다. 올림픽이라는 거대한 중압감을 이겨내는 법, 변화무쌍한 설질에 대처하는 노련함, 그리고 수만 번의 턴을 통해 몸에 새겨진 본능적인 감각이 그것이다.



한국 설상 스포츠는 여전히 저변이 넓지 않다. 두 선수는 후배들에게 ‘길’이 되어주어야 한다는 책임감도 기꺼이 짊어지고 있다. 2026년 이탈리아 알프스의 차가운 바람 속에서, 두 베테랑이 그려낼 뜨거운 궤적은 벌써 많은 이들의 가슴을 설레게 하고 있다. ‘끝날 때까지 끝난 게 아니다’라는 스포츠의 격언처럼, 대한민국 설상의 전설들이 써 내려갈 ‘밀라노의 기적’을 기대해 본다.

