警, ‘김병기 의혹’ 쿠팡 본사 압수수색

더불어민주당을 탈당한 김병기 의원이 쿠팡에 취업한 전직 보좌진의 인사 불이익을 요구했다는 의혹에 대해 경찰이 강제수사에 착수했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 29일 김 의원의 업무방해 혐의와 관련해 서울 송파구 쿠팡 본사와 서초구 쿠팡 사회공헌위원회를 압수수색했다. 김 의원은 지난해 국회 국정감사를 앞두고 박대준 전 한국 쿠팡 대표를 만나 쿠팡에 취업한 전 보좌진 2명에 대한 인사 불이익을 요구한 의혹을 받고 있다. 이들 보좌진은 김 의원 자녀 편입·취업 청탁 의혹 등을 폭로해 김 의원과 갈등을 빚었다. 박 전 대표는 지난 8일 경찰에 출석해 참고인 신분으로 조사를 받았다.

29일 서울 송파구 쿠팡 본사 모습. 뉴스1

경찰은 이날 1억원 공천헌금 의혹에 이어 2023년 서울 강서구청장 보궐선거 출마 로비 의혹이 불거진 김경 전 서울시의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 김 전 시의원 조사는 이번이 네 번째다. 김 전 시의원은 “제가 지금 할 수 있는 건 성실히 수사에 임하는 것뿐”이라고 밝혔다.

경찰이 최근 김 전 시의원 전직 보좌진 PC에서 통화녹취 120여개를 확보했고, 여기에 당 관계자 여럿과 강서구청장 후보 공천을 상의하면서 최소 의원 7명의 이름을 거론하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

김 전 시의원이 측근 등을 동원해 의원들에게 차명으로 후원하거나, ‘비용’ 관련 언급도 한 것으로 알려져 1억원이 오간 사실이 드러난 무소속 강선우 의원 외 다른 의원으로 공천헌금 수사가 확대하는 것 아니냐는 전망도 있다. 경찰은 이날 조사에서 강 의원과 김 전 시의원 등 간 진술이 엇갈리는 부분도 재차 확인한 것으로 전해졌다.

한편 개인정보 유출 사태 ‘셀프 조사’와 관련해 고발된 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표는 30일 경찰에 출석한다.

