쿠팡, PB 생리대 ‘개당 99원’ 판매

쿠팡이 자체 브랜드(PB)의 생리대 가격을 최저가 수준인 개당 99원에 판매한다. ‘생리대 가격 인하’가 정부정책 기조로 자리 잡자 이에 부응하려는 행보다.

루나미 소프트 국내산 중형 생리대. 사진=쿠팡

쿠팡의 PB 자회사 씨피엘비(CPLB)는 다음 달부터 생리대 전문 브랜드 ‘루나미’의 중대형 생리대 가격을 중형 99원, 대형 105원으로 대폭 인하한다고 29일 밝혔다. 시중에서 팔리는 주요 제조사 브랜드의 중대형 사이즈 생리대가 1개당 가격이 200∼300원 이상에 형성돼 있다는 점을 고려하면 절반 이상 싼 가격이다.



루나미 중형 18개입 4팩은 현재 9390원에서 7120원으로, 대형 16개입 4팩은 9440원에서 6690원으로 가격이 낮아진다. 쿠팡은 판매가 하락분만큼 발생하는 손실 전액을 부담한다는 방침이다.



앞서 이재명 대통령은 지난 20일 국무회의에서 “국내 생리대가 해외 대비 40% 비싸다”고 지적한 바 있다. 이후 국내 주요 생리대 제조 업체인 유한킴벌리와 LG유니참, 깨끗한나라가 중저가 생리대 출시 또는 확대 계획을 발표했다.



쿠팡 관계자는 “생리대 가격 인하로 가성비 높은 상품을 확대해 고객 부담을 낮추도록 할 것”이라고 말했다.

