‘李대통령 멘토’ 이한주 “코스피 7000도 가능하다고 생각”

“확장재정 기조도 유지 불가피”
李대통령 ‘SNS 정치’도 긍정 평가
“게으른 것보다 부지런한 게 낫다”
이한주 경제·인문사회연구회(NRC) 이사장이 29일 최근 국내 증시 상승세를 두고 “코스피 7000도 갈 수 있다고 생각한다”고 밝혔다. 이재명 대통령의 ‘경제 멘토’로 알려진 그는 대통령 정책특보를 맡고 있다.
이 이사장은 이날 서울 광화문의 한 식당에서 가진 기자간담회에서 “제가 (코스피) 5000 전도사였다”며 이같이 말했다.
그는 “PBR(주가순자산비율)을 베이스로 코스피 5000을 얘기해왔다”며 “이재명정부 출범 전에는 코스피가 1에 그쳤는데, 보통 선진국들이 3 정도 간다. (코스피) 2500의 3배면 7500”이라고 설명했다.
이 이사장은 가파른 주식시장 성장세를 긍정적으로 평가하면서도 “실물경제 성장률이 문제”라고 지적했다. 이 이사장은 “주가는 2배가 넘게 올랐는데 경제성장률은 1%대”라며 “올해는 민생 경제에도 정부가 집중해야 하지 않을까 싶다”고 짚었다.
정부의 확장재정 기조도 당분간 유지해야 한다고 봤다.
이 이사장은 “(경제) 불평등도 거의 해소를 못 했고, AI(인공지능)를 비롯한 기술주도성장에도 재정이 어마어마하게 필요하다”며 “재정의 마중물 역할이 중요해서 당분간은 확장재정 기조를 유지할 수밖에 없을 거라 생각한다”고 했다. 다만 추가경정예산 편성에 대해서는 “정부가 판단할 일”이라며 말을 아꼈다.
이 대통령의 최근 ‘SNS 국정운영’에 대해서도 긍정 평가를 내놨다. 이 이사장은 “(이 대통령이) 말씀이 너무 많다는 지적이 있지만, 대통령이 게으른 것보다 부지런한 게 낫다”며 “대통령이 의제를 던지면 (공직사회) 긴장감도 높아질 것 아니냐”고 했다. 이 이사장은 “의제 설정을 이 대통령이 주도하는 경우가 굉장히 많다”며 “앞으로도 그럴 경우가 적지 않을 것 같다”고도 했다.
이 이사장은 이날 NRC 운영 방향 및 비전도 공유했다. NRC는 경제·인문사회 분야 26개 정부출연연구기관을 지원·관리하는 국무총리실 산하 조직이다.
이 이사장은 농·어촌 기본소득 시범사업의 정책 효과를 검증하는 ‘NRC 농촌 기본사회연구단’ 출범을 알리며 “26개 연구기관의 역량을 결집해 경제·사회·거버넌스 전반에 걸친 효과를 다각도로 분석하겠다”고 했다. 이 이사장은 이 대통령의 대선 공약 ‘기본사회’ 로드맵을 설계한 인물로 알려져 있다.
또 NRC를 비롯한 “국책 연구기관을 단순히 보고서를 만드는 조직에 머물지 않고, 대통령과 부처가 고민할 때 가장 먼저 찾는 ‘실전형 싱크탱크’가 되도록 만들어 가겠다”고 선언했다.
