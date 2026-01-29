블랙핑크 로제, "비밀연애 안 들킨 방법? 할머니 변장하고 만나"

블랙핑크 로제가 그동안의 비밀연애에 관해 이야기했다. 유튜브 채널 'Call Her Daddy' 영상 캡처

블랙핑크 로제가 그동안 비밀연애를 들키지 않을 수 있었던 방법을 공개하는 한편, 공개연애를 피했던 이유에 대해 털어놓았다.

로제는 28일(현지시간) 미국의 팟캐스트 ‘Call Her Daddy’에 출연해 공개연애를 하지 않았던 이유에 대해 솔직하게 말했다.

진행자 알렉스 쿠퍼(Alex Cooper)가 “연애를 공개적으로 하지 않는 이유가 파트너를 보호하기 위함이냐”고 묻자 로제는 “사랑하는 사람을 보호하려는 마음이 크다. 사랑하는 사람이 나로 인해 공격받는 상황을 보는 게 가장 힘들다”고 답했다.

이어 “미디어가 나를 온전히 보호해 줄 것이라는 확신이 든다면 공개연애도 가능하겠지만 아직은 안전하다고 느끼기 어렵다”라고 말했다. 알렉스 쿠퍼가 “연인은 자신이 숨겨지는 존재라고 느낄 수도 있다”라고 말하자 로제는 “그렇게 불안해하던 사람이 실제로 있었다”라고도 고백했다.

로제는 6개월간 할머니 모습으로 '변장'하며 연애를 이어가기도 했다고 밝혔다. 유튜브 채널 'Call Her Daddy' 영상 캡처

로제는 비밀연애를 유지하기 위해 ‘변장’을 했던 경험을 공개하기도 했다.

그는 “한때 너무 불안해서 절대 들키고 싶지 않았다”며 힘들었던 심정을 털어놓았다. 그러면서 “온라인 쇼핑몰에서 짧은 곱슬머리 가발을 사고, 노년 여성들의 옷차림과 걸음걸이를 연구해 그대로 따라 했다”고 밝혔다.

로제는 “한동안 집 안에 할머니 옷만 모아둔 공간이 따로 있었을 정도였다”라며 이러한 생활을 6개월간 이어갔다고도 말했다.

블랙핑크 로제. 유튜브 채널 'Call Her Daddy' 영상 캡처

현재 연애 여부에 대해 묻는 질문에 로제는 긴장하는 모습을 보이다가 끝내 눈물을 보였는데, “그런 질문만 받아도 긴장한다”며 “이 발언으로 어떤 기사와 반응이 이어질지를 먼저 떠올리게 된다”고 전했다.

그러면서 “단순하게 ‘예’, ‘아니오’라고 답하고 싶지만 내 답변 하나가 나라는 사람 전체를 규정해 버릴까 봐 두렵다”며 “내가 K팝 그룹 출신이라고 해서 다른 종류의 인간인 것은 아니다. 우리도 똑같이 감정을 느끼는 사람이다”라고 말했다.

이는 자신이 아이돌이기에 받는 스포트라이트, 그리고 그와 함께 쏟아지는 과도한 잣대에 대해 부담감과 슬픔을 드러낸 것으로 해석된다.

블랙핑크는 2월 27일 '데드라인'으로 컴백한다. YG엔터테인먼트 제공

한편, 로제는 2016년 블랙핑크 멤버로 데뷔했다.

그는 솔로곡 ‘아파트(APT.)’로 ‘제68회 그래미 어워즈(Grammy Awards)’ 올해의 노래와 올해의 레코드상, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 부문 후보에 이름을 올리는 등 세계에서 가장 주목받는 솔로 아티스트로 자리매김했다.

또, 로제가 속한 블랙핑크는 2월 27일 오후 2시 미니 3집 ‘데드라인’을 발매하며 3년 5개월 만에 완전체 앨범으로 컴백한다.

