대한민국 문화도시 순천, ‘몰랑하우스’ 2월 3일 문 연다

대한민국 문화도시 전남 순천시에 캐릭터 IP(지식재산권)를 활용한 체류형 문화공간이 들어선다.

순천시는 몰랑이 캐릭터 창작자인 윤혜지 작가와 협업해 조성한 ‘몰랑하우스 순천’을 다음달 3일 원도심에 공식 개관한다고 밝혔다.

‘몰랑하우스 순천’ 공식오픈. 순천시 제공

‘몰랑하우스 순천’은 몰랑이 세계관을 기반으로 한 3층 규모의 복합문화공간으로, 순천시가 추진 중인 창작예술촌 조성 사업의 1호 공간이다.

1층에는 ‘몰랑이와 정원의 봄’을 주제로 한 전시 공간과 루미·뚱이 캐릭터와 협업한 굿즈를 판매하는 팝업스토어가 마련된다. 2층은 방문객을 위한 휴식 공간으로 운영되며, 3층에는 윤혜지 작가의 창작 스튜디오가 들어선다. 건물 외부에는 포토존이 조성돼 방문객 참여형 공간으로 활용될 예정이다.

개관을 기념해 오픈 첫 주말인 다음달 7일과 8일에는 ‘작가와의 만남’ 프로그램과 SNS 인증 이벤트가 진행된다. 윤 작가는 캐릭터 탄생 과정과 창작 이야기를 소개하고 사인회를 열며, SNS 이벤트 참여자에게는 순천 한정 콜라보 굿즈가 제공된다.

순천시는 향후 몰랑하우스를 중심으로 공식 SNS를 활용한 콘텐츠 홍보와 시즌별 행사 운영, 지역 상점과의 협업을 통한 특화 메뉴 개발 등을 추진해 원도심 상권 활성화와 도시 브랜드 가치 제고로 이어간다는 계획이다.

순천시 관계자는 “몰랑하우스는 캐릭터 IP와 도시 공간을 결합한 체류형 문화 콘텐츠로, 원도심에 새로운 방문 동기를 제공할 것”이라며 “문화도시 사업을 통해 시민과 관광객 모두가 일상 속에서 문화를 경험할 수 있는 공간을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

