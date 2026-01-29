전통 공예품서 엿본 선조들의 삶·마음

설 명절을 맞아 전통 공예품에 담긴 옛사람들의 삶과 마음을 엿볼 수 있는 전시가 다음 달 열린다.



국가유산청은 국가유산진흥원, 신세계와 함께 다음 달 6∼22일 서울 중구 신세계백화점 본점 더 헤리티지 뮤지엄 4층에서 ‘길상만물―전승공예가 전하는 상서로운 조형과 미학’ 전시를 연다고 29일 밝혔다.

주요 전시품 모습. 국가유산청 제공

전시는 ‘수복강녕’(오래 살고 복을 누리며 건강하고 평안하다는 의미), ‘의’(衣), ‘식’(食), ‘주’(住) 등 크게 4가지 주제로 펼쳐진다. 전통 기술이 담긴 공예품과 의복, 장신구를 비롯해 국가무형유산 전승자와 현대디자이너가 함께 만든 작품까지 250여점을 한자리에 모았다. 2023∼2025년 청주공예비엔날레 예술감독을 역임한 강재영 맹그로브아트웍스 대표가 전시 감독을 맡았다.



전시에서는 불로장생을 상징하는 해, 구름, 소나무, 학 등 십장생을 표현한 꽃신, 수복강녕의 염원을 담아 만든 병풍, 달항아리 등을 만날 수 있다. 소반, 촛대, 나전함 등 일상 속 다양한 공예품이 소개된다. 부부의 화합을 뜻하는 꽃과 나비 무늬, 자손을 많이 얻고자 하는 바람을 담은 포도 문양도 눈여겨볼 만하다. 기존의 전승 공예품을 재해석한 작품도 함께 소개한다. 작품 중 일부는 QR코드를 통해 온라인으로 구매할 수 있도록 할 예정이다.



국가유산청 관계자는 “이번 전시를 계기로 전승 공예품이 대중과 가까워지길 기대한다”며 “앞으로도 세대를 잇는 무형유산의 가치가 널리 확산하도록 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지