정동원 설렁탕 브랜드 모델 되더니... 정동원 팬카페, 설렁탕 1만 8000개 기부

가수 정동원. KBS 레전드 케이팝 ‘열린음악회’ 울산 조선소 특집 영상 속 캡처

가수 정동원의 공식 팬카페 ‘우주총동원’이 대규모 기부를 실천했다.

지난 29일 대한적십자사는 정동원의 공식 팬카페 ‘우주총동원’이 한촌설렁탕 제품 1만 8300개를 기부했다고 전했다. 금액으로는 약 5500만 원으로 추정된다.

한촌설렁탕은 최근 정동원을 모델로 기용하기도 했다. 사측은 정동원이 평소 다양한 미디어 콘텐츠를 통해 설렁탕 육수를 즐겨 먹는 모습을 보고 브랜드를 대표하는 모델로 선정했다.

기부된 설렁탕은 대한적십자사를 통해 경기 지역 희망풍차 결연세대와 독립유공자 후손, 서울 지역 노숙인 무료급식시설인 ‘따스한 채움터’에서 이용될 예정이다.

우주총동원 관계자는 "정동원이 전해온 따뜻한 마음에 공감해 팬들이 뜻을 모았다"며 "작은 정성이지만 어려운 이웃들에게 실제 도움이 되길 바란다"고 기부의 의의를 밝혔다.

박종술 대한적십자사 사무총장은 "정동원과 팬카페의 나눔은 팬덤 문화가 사회적 연대로 확장되는 사례"라고 보았다.

한편 대한적십자사는 이번 기부를 비롯해 우주총동원이 지속적으로 시행해 온 나눔을 종합적으로 판단해 적십자회원유공장 최고명예대장을 수여할 계획이다.

정동원은 2020년 TV조선 ‘미스터트롯’에 출연한 가수이다. 오는 2월 해병대 입대를 앞두고 있다.

