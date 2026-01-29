부산진해경자청, 구인난 해결에 팔 걷어

부산진해경제자유구역청(부산진해경자청)은 29일 부산진해경자청 대회의실에서 부산진해경제자유구역 입주기업협의회, 부산경제진흥원, 경남투자경제진흥원과 ‘4자간 고용지원 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 부산진해경제자유구역 내 투자·입주기업의 실질적인 채용 수요를 중심으로 관계기관 간 역할을 명확히 하고, 고용지원 기능을 유기적으로 연계하기 위해 마련됐다.

오재호 경남투자경제진흥원장(왼쪽 세번 째부터), 송복철 부산경제진흥원장, 박성호 부산진해경자청장, 이수태 부산진해경제자유구역 입주기업협의회장이 고용지원 업무협약을 체결하고, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 부산진해경제자유구역청 제공

협약에 따라 각 기관은 △입주기업 채용 수요 지속 관리 △청년·지역 인재 우선 알선 △채용공고 및 기업정보의 정보망 내 우선 게시 △취업박람회 및 공공 고용지원 프로그램 연계 등 실질적인 협력에 나선다.

부산진해경자청은 입주기업의 채용 수요와 고용 성과를 종합 관리하고, 입주기업협의회는 기업 현장의 수요를 전달하는 역할을 맡는다. 부산경제진흥원과 경남투자경제진흥원은 구직자 매칭과 각종 고용지원 사업을 연계해 현장에서 체감할 수 있는 고용 성과 창출을 지원한다.

부산진해경제자유구역은 글로벌 기업 유치와 대규모 투자 프로젝트가 지속적으로 추진되며 산업 기반이 빠르게 확대되고 있다. 입주기업 현장에서는 생산·물류·관리 전반에 걸친 인력 수요가 꾸준히 발생하고 있으나, 기업별 채용 정보를 체계적으로 취합하고 고용지원 기관으로 연계하는 구조는 제한적으로 운영돼 왔다.

이 같은 구조적 한계를 해소하기 위해 입주기업의 채용 수요를 행정적으로 관리하는 고용지원 연계 모델을 새롭게 설계하고, 협약을 통해 이를 공식화했다. 채용이 임박한 투자·입주기업을 중심으로 고용지원 기관의 우선 지원 대상 기업으로 관리하며, 채용 단계별 맞춤형 지원이 이뤄질 예정이다.

박성호 부산진해경자청장은 “투자는 유치하는 순간보다 이후 어떻게 정착하고 성장하느냐가 더 중요하다”며 “이번 고용지원 협약은 입주기업의 채용 수요를 행정의 사각지대에 두지 않고, 정책적으로 관리·지원하겠다는 의지의 표현”이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지