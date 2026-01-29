홍혜걸 "여에스더, 매번 돈다발로 금고 채워줘"… 제주 초호화 라이프 공개

홍혜걸이 제주도의 초호화 별장을 공개했다.유튜브 채널 'A급 장영란' 영상 캡처

여에스더의 남편 홍혜걸이 제주도의 초호화 별장을 공개하며 아내의 아낌 없는 지원에 대해 이야기했다.

28일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 ‘제주도에 남편 저택 지어주고, 매달 현금 갖다 바치는 여에스더의 사연 (장영란 경악)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 장영란은 제주로 향해 여에스더의 남편 홍혜걸을 만났다.

'아내 카드 제일 많이 쓰는 남자 넘버 원' 홍혜걸. 유튜브 채널 'A급 장영란' 영상 캡처

장영란은 “‘아내 카드 제일 많이 쓰는 남자 넘버 원’으로 홍혜걸을 소개하며 제주 대저택에 혼자 살고 있다”며 “‘와카남(와이프 카드 남)’집으로 출발해보겠다”고 말하면서 영상을 시작했다.

대저택의 규모에 놀란 장영란은 “이 집을 본인 돈으로 하신 거냐”고 물었고 홍혜걸은 “당연히 와이프 돈이다”라고 말해 웃음을 자아냈다.

하지만 홍혜걸이 살고 있는 궁전 같은 집만 여에스더의 돈으로 마련한 것은 아니었다.

뒷마당에 있는 세 대의 카약(개인 배), 널찍한 앞마당에 있는 거대한 느티나무 ‘크리스토프’를 비롯한 다양한 종의 나무, 개인 텐트, 가로등, 흔들 그네 의자 등 홍혜걸을 위한 모든 것은 여에스더의 카드로 구매한 것이었다.

대한민국 남자 2500만 명 중 자신 같은 사람도 하나쯤 있어야 한다고 말하는 홍혜걸. 유튜브 채널 'A급 장영란' 영상 캡처

홍혜걸은 “대한민국에 남자가 2500만명인데 그중에 나 같은 놈도 하나 있어야 한다”라고 말해 웃음을 유발했다. 또 “우리 집사람은 돈을 안 쓰기 때문에 나라도 써야 한다”고 말해 장영란의 부러움을 샀다.

집안 구경을 시작한 장영란은 한 대에 천만 원이 넘는 자전거 세 대가 있는 것을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 하지만 그도 잠시, 침실에 있는 금고를 발견하고 이에 관해 물었다.

그러자 홍혜걸은 “금고 안에 현금이 있다”며 “음식점을 가든 뭘 하든 팁을 꽤 많이 준다”고 밝혔다.

제주도에 올 때마다 금고의 돈을 채워 주는 여에스더. 유튜브 채널 'A급 장영란' 영상 캡처

홍혜걸은 “우리 집사람이 올 때마다 깔깔한 5만원 짜리를 띠로 묶어 가져와 채워준다”고 말해 놀라움을 안겼다. 그는 “아내가 오면 ‘혜걸 씨~ 돈 얼마 있어?’ 한다. 부족하냐고 하면서 채워준다”며 “집사람이 그렇게 나한테 잘하니까 내가 딴마음을 먹을 수가 없다”고 말해 모두의 부러움을 사기도 했다.

또, 집 안에는 수영장뿐 아니라 넓은 휴식 공간이 곳곳에 마련되어 있었다. 해가 질 때까지 집 구경을 한 장영란은 “펜션에 온 것 같다”며 “집 구경하다 해가 진 적은 처음이다. 너무 좋다”고 감탄했다.

장영란의 시선을 따라 홍혜걸의 집을 함께 구경한 네티즌들은 “다음 생에는 여에스더님 남편으로 태어나게 해주세요”, “남편 마음 편하게 해주려고 저렇게 돈 쓰는 게 쉽지 않은데”, “두 분 행복하세요” 등 응원의 목소리를 보냈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지