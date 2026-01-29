앤팀 의주, 성수동 배리서 '삥 빵 잇 아잉'…니콜라스와 화보 재조명

그룹 앤팀의 의주

아이돌 그룹 앤팀(&TEAM) 멤버 의주가 하이엔드 캐시미어 브랜드 배리(Barrie) 공식 행사에 참석하며 존재감을 드러냈다.

의주는 29일 오전 서울 성수동 플라츠2에서 열린 배리 2026 SS 컬렉션 출시 기념 포토콜 이벤트에 모습을 드러냈다. 이날 행사에는 아이브 장원영과 더보이즈 현재도 함께했다. 의주는 절제된 스타일링으로 브랜드 특유의 고급스러운 무드를 소화했다.

의주와 니콜라스의 ‘로피시엘 YK 에디션’ 겨울 스페셜호 화보. 로피시엘 YK 에디션

앞서 앤팀 멤버 의주와 니콜라스는 배리와의 패션 화보를 통해 호흡을 맞춘 바 있다. 두 사람은 캐시미어 브랜드 배리와 매킨토시(Mackintosh)가 협업한 컬렉션을 입고 패션 매거진 ‘로피시엘 YK 에디션’ 겨울 스페셜호 화보에 등장했다.

화보에서 의주와 니콜라스는 캐시미어 니트, 체크 셋업, 트렌치코트 등 겨울 시즌 아이템을 각자의 분위기로 소화했다. 해당 협업은 브리티시 클래식에 배리의 컬러 감각을 더해 현대적으로 재해석한 것이 특징이다.

화보 공개 후 이어진 인터뷰에서 의주는 당시 활동과 음악에 대한 생각을 전하며 팀의 성장과 향후 계획을 언급했고, 니콜라스 역시 한국 활동에 대한 기대감을 드러낸 바 있다.

