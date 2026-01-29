홍혜걸 "아내 여에스더 안쓰러워 별거…난 천하의 나쁜놈"

의사 여에스더 남편인 의학 박사 홍혜걸이 아내와 사이가 안 좋아서 별거한 게 아니라고 말했다.

그는 지난 28일 유튜브 채널 'A급 장영란'에 올라온 영상에서 제주도 대저택을 공개했다.

의사 여에스더 남편인 의학 박사 홍혜걸. 사진=유튜브 채널 'A급 장영란' 캡처

홍혜걸은 "제주도 내려온 이유가 폐에 암 비슷한 게 생겨서 수술하고 요양해겠다 생각해서 여기에 정착했다"고 했다.

그는 "아내가 날 생각해서 억지로 웃는 게 있는데 우울증 환자들이 제일 힘들어 하는 것"이라며 "아침마다 아내 얼굴을 보면 찡그리고 있더라"라고 말했다.

홍혜걸은 "안쓰러워서 좀 떨어져있자 했다. 사이가 안 좋은 건 방송 콘셉트다. 우리 아내랑 사이가 안 좋으면 난 정말 천하의 나쁜 놈"이라고 덧붙였다.

그는 "한 5년 째 별거 중"이라며 "중간에 왔다갔다 하고 서울에 많이 있는다"고 말했다.

홍혜걸은 "아내가 나를 필요로 하더라. 제가 있으니까 밥도 잘 먹고 살도 쪘다더라. 4월쯤에 아내랑 같이 제주도로 오려고 한다"고 했다.

그는 "난 우리 아내밖에 모른다"며 "아내의 사랑스러운 모습을 지구에서 나만 안다"고 말했다.

