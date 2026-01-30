해담, 대구한의대학교와 공동 연구로 배즙 ‘하늘숨 홍배즙’ 개발

연구소기업 해담이 개발한 프리미엄 배즙 ‘하늘숨 홍배즙’ (㈜해담 제공)

㈜해담(대표 엄수현)이 대구한의대학교와 공동 연구를 통해 배즙 ‘하늘숨 홍배즙’을 개발, 사업화 추진에 나섰다.

한방 건강식품 분야를 중심으로 제품 개발을 이어온 ㈜해담은 배를 주원료로 하면서도 홍삼과 지황을 배합한 ‘하늘숨 홍배즙’을 개발하며, 단순 음용 제품을 넘어 맛과 기능성의 균형을 고려한 제품군을 확대했다. 해당 제품은 대구한의대학교와의 공동 연구를 통해 배합비와 관능 평가를 정교화한 것이 특징이다.

최근 건강식품 소비 트렌드가 맛과 건강을 동시에 중시하는 ‘헬시 플레저’로 변화하면서, 전통적인 배즙 역시 기능성과 차별화를 갖춘 제품에 대한 관심이 높아지고 있다. 해담은 이러한 흐름에 맞춰 배 본연의 단맛과 청량감은 유지하면서, 6년근 홍삼과 지황 추출물을 더해 제품 구성을 차별화했다.

다만 건강 원료를 단순히 혼합하는 방식만으로는 맛과 기능성을 모두 만족시키기 어렵다는 점에서, 해담은 원료 간 조화와 배합 기술에 주력했다.

이를 위해 2025년 12월 ㈜대구한의대학교기술지주와 연구소기업을 설립하고, 대구한의대학교와 공동 연구를 통해 성분 분석과 관능 평가를 수차례 진행했다. 그 결과 배의 풍미를 유지하면서도 홍삼과 지황의 주요 성분을 효과적으로 활용할 수 있는 배합비를 도출했다고 밝혔다.

제품 개발과 함께 해담은 사업화 기반 구축에도 힘을 쏟고 있다. 지난해 12월 일본 지바시 F&B 박람회에 참가해 제품 홍보와 시식 행사를 진행했으며, 올해 1월에는 인천공항면세점 입점 계약을 체결해 인천공항 제2터미널 내 매장에서 제품을 판매할 예정이다. 또한 대구·부산 지역 백화점 특판 행사를 통해 국내 유통 채널 확대에도 나선다.

아울러 지난 1월 ISO22000(식품안전경영시스템)과 ISO9001(품질경영시스템) 인증을 획득하며 품질 및 안전 관리 체계를 강화했다. 이와 함께 대구한의대학교와의 산학 공동 연구 및 엄수현 대표의 자체 연구를 통해 특허 출원과 논문 발표를 진행하며 기술 경쟁력 확보에도 주력하고 있다.

엄수현 대표는 “그동안 과일을 활용한 건강식품이 단순 음료에 머물렀다면, 앞으로는 원료 특성과 배합 기술을 기반으로 한 건강기능식품으로 접근할 필요가 있다”며 “제품 개발부터 연구, 유통까지 이어지는 사업화 역량을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

