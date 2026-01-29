강남→마용성→성북·관악→수지·안양·광명…수도권 ‘키 맞추기’ [부동산+]

서울의 한 부동산 중개소에 매물정보가 붙어있다.뉴시스

강남3구와 마용성이 견인하던 상승장이 서울 전역의 가성비 입지와 경기의 광명, 안양, 수지로 빠르게 번지고 있다. 수도권 전반의 가격 키 맞추기가 정점으로 치닫는 모양새이다.

◆ 서울 강북은 성북·마포·노원, 한강 이남은 관악·동작이 주도

이번 주 서울 아파트값은 지난주(0.29%)보다 상승폭을 키우며 0.31% 상승했다. 특히 강북권에서는 성북구(0.42%)와 마포구(0.41%), 성동구(0.40%), 노원구(0.41%)가 나란히 급등하며 시장을 달구고 있다.

성북은 길음뉴타운과 돈암동의 탄탄한 대단지들이, 마포는 상암과 도화동의 주요 단지들이 가격을 견인 중이다. 노원 역시 중계·상계동 일대를 중심으로 ‘가성비 최고의 학군지’라는 매력이 부각되며 매수세가 살아나고 있다.

한강 이남권에서는 관악구(0.55%)가 이번 주 서울 최고 상승률을 기록했다. 강남권 초인접 입지라는 강력한 장점에도 불구하고 상대적으로 낮은 가격대 덕분에 가성비를 중시하는 실수요자들이 대거 몰린 영향이다.

동작구(0.44%) 역시 사당동 바로 옆이 서초구 방배동이라는 점이 부각됐다. 서초 생활권을 공유하는 가성비 단지를 중심으로 거래가 체결되며 강세를 보였다.

◆ 경기권 상승세의 중심 안양 동안·용인 수지·광명

경기도에서는 평촌 학군지를 포함한 안양 동안구(0.58%)와 강남 접근성이 좋아 판교 생활권으로 분류되는 용인 수지구(0.58%)의 기세가 무섭다. 이들 지역은 우수한 교육 환경과 교통망을 갖춘 역세권 단지를 중심으로 매물이 빠르게 소진되며 신고가 거래가 이어지고 있다. 특히 수지는 풍덕천과 상현동의 중소형 아파트들이 가격을 밀어 올리며 활발한 흐름을 보여주고 있다.

최근 1만 가구가 넘는 대규모 신축 아파트들이 준공되어 입주장이 펼쳐지고 있는 광명시(0.48%)도 주목해야 한다. 대단지 입주에 따른 물량 부담 우려를 딛고, 오히려 신축 브랜드 타운의 가성비와 주거 쾌적성이 부각되면서 수도권 전체에서 가장 주목받는 지역으로 떠올랐다. 반면 공급이 많은 평택이나 일산서구 등은 여전히 하락세에 머물러 있어 입지에 따른 온도 차는 더 벌어지고 있다.

◆ 전세 매물 씨가 말랐다, 집값 떠받치는 전세가 상승

매매가 상승 뒤에는 불안한 전세 시장이 자리 잡고 있다. 서울 성동구(0.42%)는 전세 물건 찾기가 정말 힘들다는 말이 나올 정도로 매물이 귀해지며 급등했다. 노원구(0.27%)와 서초구(0.30%) 등 학군 선호 지역들도 이사 수요가 겹치며 전셋값이 고공행진 중이다.

전셋값이 오르면 결국 집을 사려는 심리도 자극받게 된다. 전세로 사느니 차라리 내 집을 마련하겠다는 수요가 서울과 경기의 대표 가성비 입지들로 계속 유입되고 있다. 현재 부동산 시장은 확실한 정주 여건을 가진 단지로 수요가 쏠리는 현상이 갈수록 심화되는 모습이다.

◆ 정부의 6만 가구 공급 폭탄, 시장 열기 잠재울까

시장 과열 조짐에 정부도 즉각 대응에 나섰다. 이날 오전 발표된 대규모 공급 계획에 따르면 용산 역세권 1만 3501가구가 포함되어 서울과 경기에 총 6만 가구가 공급될 예정이다.

이는 판교신도시의 2배이자 여의도 면적의 1.7배에 달하는 규모다. 특히 서울 물량(3만 2000가구)이 전체의 절반을 넘는다는 점에서 시장에 던지는 메시지가 강렬하다. 핵심 입지인 용산에 화력을 집중한 이번 공급 폭탄이 키 맞추기에 들어간 현재의 매수세를 진정시킬 수 있을지가 향후 부동산 시장의 최대 변수가 될 전망이다.

전문가들은 이번 대책이 용산 등 서울 핵심지 유휴부지를 정조준했다는 점에서 가수요 억제와 중장기적 시장 안정에 단비가 될 것으로 평가한다. 다만 실제 입주까지 걸리는 시차를 고려할 때 정책의 실효성을 높이기 위한 신속한 실행력이 무엇보다 중요하다는 지적이다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “서울 도심 공급 확대라는 메시지는 중장기적으로 주택시장 안정의 핵심 열쇠가 될 수 있다”며 “가시적인 착공과 분양이 빠르게 뒤따를 수 있는 속도전이 정책 효과의 관건이 될 것”이라고 분석했다.

