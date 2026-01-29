'NBA 스타' 웸반야마·커리, 미네소타 총격 사건에 "공포스럽고 참담한 심정" 비판

미국 프로농구 팀 샌 안토니오스퍼스의 빅토르 웸반야마(Victor Wembanyama). 연합AP

최근 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 진행된 이민세관단속국(ICE)의 불법이민 단속 과정에서 연방 요원들의 총격으로 무고한 시민 2명이 사망한 가운데, 미국프로농구(NBA) 스타들도 일제히 비판의 목소리를 냈다.

28일(현지시간) 미국 스포츠 전문 매체 ESPN에 따르면 미국의 프로농구 팀 샌안토니오스퍼스 소속 빅토르 웸반야마가 "매일 아침 일어나 뉴스를 볼 때마다 공포를 느끼고 참담한 심정"이라며 "민간인 살해가 마치 용납될 수 있는 것처럼 치부하거나 그런 분위기가 조성되는 상황 자체가 이해하기 어렵다"는 소신을 밝혔다.

현재 미국 사회의 민감한 사안에 대해 목소리를 내는 것에 대한 후폭풍이 두렵지 않냐는 질문에 그는 "당연히 느낀다. 끔찍하다. 나 또한 이 나라에 사는 한 명의 외국인으로서 (신변에 대한) 우려를 느낀다"고 답했다.

또한, 그는 취재진에게 "홍보팀이 (발언하는 것에 대해) 자제시키려 노력했지만, 여기 앉아 원론적인 답변이나 늘어놓지는 않겠다"고 힘주어 말했다.

미국 프로농구 팀 골든 스테이트 워리어스의 스테픈 커리(Stephen Curry). 연합AP

웸반야마 뿐만 아니라 또 다른 스타 선수 스테판 커리(골든 스테이트 워리어스)는 총격 사건 이틀 째인 지난 26일(현지시간) 미네소타 팀버울브스와의 경기를 위해 미니애폴리스를 방문했다.

호텔 객실에서 이민세관단속국(ICE)과 도널드 트럼프 미국 행정부를 규탄하는 시위현장을 직접 본 그는 "요즘 경기가 없는 날에는 TV 뉴스에서 눈을 떼지 못한다"며 "영하 10도의 혹한에도 3시간 동안 시위가 이어졌다. 그렇게 많은 인파가 시위에 참여했다는 것이 경이로웠다"고 심경을 전했다.

이번 총격사건에 대한 규탄은 NBA 선수 개개인의 발언에 그치지 않고 NBA 선수협회(NBPA)까지 확장됐다.

지난 24일(현지시간) 한 경찰관이 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 경찰에 맞선 시위대를 향해 최루탄을 던지고 있다. AFP연합

미국 시민들이 27일(현지시간)미국 미네소타주 미니애폴리스에서 이민세단속국(ICE) 연방요원의 총격으로 사망한 앨릭스 제프리 프레티를 추모하고 있다. AP연합

NBA 선수협회(NBPA)는 성명서를 통해 "불의에 맞선 투쟁의 최전선에 있었던 미니애폴리스에서 또 다른 치명적인 총격 사건이 발생함에 따라, NBA 선수들은 더 이상 침묵할 수 없게 됐다"며 "생명의 위험을 무릅쓰고 정의를 요구하는 미네소타 시민들과 연대하겠다"고 입장을 밝혔다.

이번 이민세관단속국(ICE) 연방요원의 총격으로 인해 사망한 사람은 30대 여성 르네 굿과 30대 남성 앨릭스 제프리 프레티로, 지난 7일 르네 굿이 사망한지 3주 만에 같은 총격 사망 사건이 발생했다.

이로 인해 미국 사회에서는 도널드 트럼프 행정부의 이민 단속 정책에 반대하는 격렬한 시위가 이어지고 있다.

