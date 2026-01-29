“절대 먹지 마세요”…한국인 사이에서도 유명한 코로로 젤리 모양 화장품이라고?

한국인들 사이에서도 ‘일본 여행 쇼핑템’으로 잘 알려진 일본 국민 젤리 ‘코로로’와 외형이 비슷한 핸드크림이 출시돼 논란이 일고 있다. 제조사 측은 “오인 섭취 주의를 당부하는 문구가 있다”는 입장이지만, 디자인이 지나치게 유사해 즉각 회수 조치를 해야 한다는 지적이 제기된다.

코로로 핸드크림 제품 이미지. 쇼비도 홈페이지 갈무리

26일 산케이신문에 따르면 일본 화장품 기업 쇼비도는 전날 공식 홈페이지를 통해 “2025년 11월 20일부터 판매 중인 ‘코로로 보습 핸드크림’과 관련해 다시 한번 주의를 당부드린다”라며 해당 제품에 대한 주의사항을 공지했다.

앞서 쇼비도는 지난해 UHA 미카쿠토와 공동 개발한 ‘코로로 보습 핸드크림’을 출시했다. 해당 제품 디자인은 ‘코로로’ 로고와 과일 일러스트를 그대로 사용했다. 여기에 파우치형 용기까지 더해져 화장품과 식품을 육안으로 구분하기 어렵다는 지적이 제기된다. 핸드크림에서 풍기는 과일 향 역시 혼동을 키우는 요소로 거론됐는데, 외형에서 받은 인상에 향까지 더해지면서, 화장품임을 인식하기 어려울 수 있다는 우려다.



현지 누리꾼 사이에서도 “코로로 맛이 나는 음료로 보인다”, “이게 핸드크림이라니, 너무 똑같다”, “우리 아이들도 좋아하는데, 입에 넣을까봐 겁난다” 등 어린이나 고령자는 물론 성인도 착각할 가능성이 있다는 목소리가 나왔다.

이에 대해 쇼비도 측은 “당사는 오용 및 오인 섭취 방지를 목적으로 본 상품 패키지의 앞면과 뒷면에 ‘이 상품은 먹을 수 없습니다’라는 주의 문구를 기재했으며, 뚜껑 부분에도 ‘먹을 수 없습니다’라는 주의 문구를 넣었다”면서도 “젤리 ‘코로로’의 패키지 이미지를 존중한 디자인을 채택했기에 식품으로 오인될 가능성이 있다”고 설명했다.

그러면서 “본 상품을 취급하실 때는 화장품임을 인지하시고, 실수로 입에 넣는 일이 없도록 충분히 주의해 주시기를 바란다”며 “만일 실수로 입에 넣었을 경우에는 즉시 입 안을 헹구고 물로 뱉어내 주시길 바란다. 신체에 이상이 느껴지거나 불안한 경우에는 즉시 의료기관을 방문해 진찰을 받으시라”고 덧붙였다.

한편, 국내에서는 2021년 9월 18일부터 식품 모방 화장품의 판매 및 판매 목적의 제조·수입을 금지하는 규정이 시행 중이다.

