어쿠스틱콜라보 김승재, 故 모수진 추모…"날 안 만났다면"

밴드 '어쿠스틱콜라보' 김승재가 멤버 고(故) 모수진(27)을 애도했다.

김승재는 28일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "모수진 1999-2026"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

밴드 어쿠스틱콜라보 김승재, 고(故) 모수진. 사진=김승재 인스타그램

김승재는 "2019년에 만나 2026년까지 많으면 주 7일, 적어도 주 1회는 매주 만나던 내 가장 친한 단짝. 본인만큼 김승재를 아는 사람이 없을 거라는 것에 동의하는 나. 나에게 행복을 가르쳐줬고 인생을 살아갈 힘을 주었던"이라고 비통한 심경을 전했다.

그는 "나를 안 만났다면 더 행복한 삶을 살았을까. 수백 수천번 생각하게 만드는, 여기서 나랑 찌질대고 있을 친구가 아니란 생각이 만나는 순간마다 들어 미안함과 감사함을 항상 갖게 해준 너. 세상 어느 누구보다 온전히 내 편인 내 동료, 전우, 소울메이트. 사랑해 내 동생"이라고 고인을 애도했다.

앞서 소속사 패닉버튼은 공식 입장을 통해 모수진의 부고 소식을 전했다.

소속사는 "갑작스러운 비보에 유가족분들은 깊은 슬픔에 빠져 있다"며 "유가족의 뜻에 따라 고인의 사망 원인을 비롯한 상세 내용은 공개하지 않기로 했으니 너른 양해를 부탁드린다"고 전했다. 장례 절차는 유가족 뜻에 따라 가족과 친지, 지인들만 참석한 가운데 조용히 비공개로 진행됐다.

모수진은 2020년 어쿠스틱콜라보의 3기 보컬로 합류해 정규 3집 '얘랑 있을 때 좋다'를 발표했다. 그러나 2022년 소속사와 분쟁을 겪으며 법정 싸움을 벌여왔고, 2024년 1심 일부 승소에 이어 지난해 11월 2심에서 완전 승소 판결을 받았다.

이후 어쿠스틱콜라보는 패니버튼과 전속계약을 체결했으며 고인은 싱글 '유어 유니버스'(Your Universe)를 발표했다.

