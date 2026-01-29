與 "일부 극우 유튜버, 이해찬 모독…악의적 가짜뉴스 고발"

고(故) 이해찬 전 국무총리의 사회장이 진행되는 가운데 더불어민주당이 고인에 대한 악의적인 가짜뉴스에 대해서는 고발하겠다는 방침을 밝혔다.



장례위원회 집행위 부위원장인 민주당 이해식 의원은 이날 고인의 빈소가 있는 서울대병원 장례식장에서 기자들과 만나 "유튜브 또는 댓글로 가짜뉴스를 유포하는 것은 고인과 유가족을 모욕하는 것이고, 이 전 총리를 좋아하는 국민에 대한 조롱"이라며 이같이 밝혔다.

지난 27일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장의 빈소가 마련되어 있다. 사진공동취재단

그는 "집행위 회의에서 강력하게 대응해야 한다는 의견이 있었고, 당에서 고발하도록 했다"고 설명했다.



문금주 원내대변인도 서면 브리핑에서 "일부 극우 유튜버들이 고인의 명예를 노골적으로 훼손하고 있다"며 "죽은 이를 모독해 조회수와 후원금을 노리는 저급한 선동이자 인간의 존엄을 짓밟는 명백한 패륜적 범죄 행위"라고 비판했다.



문 원내대변인은 "아무런 근거도 없이 고인에 대해 '부정선거의 비밀 보유자', '의문사', '차기 후계자'와 같은 허황한 주장을 늘어놓고 있다"며 "고인의 죽음은 어떤 경우에도 정치적 공격의 대상이 돼서는 안 된다"고 강조했다.



이어 "허위 사실과 음모론을 앞세워 악의적 선동을 조장하는 일부 극우 유튜버들은 이를 즉각 중단해야 한다"며 "사회적·법적 책임을 피할 수 없음을 엄중히 경고한다"고 덧붙였다.

