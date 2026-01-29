황종헌 “천안종합운동장, 스타필드급 복합거점으로 대전환”

황종헌 전 충남도 정무수석보좌관(국민의힘)이 천안시장 선거 출마를 공식 선언한데 이어 천안종합운동장 부지를 스타필드급 복합문화거점으로 대전환하겠다는 핵심 공약을 29일 발표했다.

황 전 수석은 이날 천안시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 “멈춰 선 천안의 경제 심장을 다시 뛰게 하겠다”며 도시 구조 자체를 바꾸는 ‘공간 혁신’을 시정 비전으로 제시했다.

오는 6월 천안시장선거에 출마할 예정인 황종헌 전 충남도 정무수석이 29일 천안시청 브리핑실에서 공약발표 기자간담회를 가졌다.

그는 “천안은 인구 70만의 벽 앞에서 정체돼 있다”며 “단순한 시설 이전이 아닌, 도시의 뼈대를 다시 짜는 공간 혁명을 완수하겠다”고 강조했다.

황 전 수석이 제시한 1호 공약의 핵심은 천안종합운동장과 보조경기장을 남부권으로 이전하고, 기존 부지에는 쇼핑·문화·호텔·주거 기능이 결합된 스타필드급 체류형 복합문화공간, 이른바 ‘콤팩트 시티’를 조성하는 것이다. 이를 통해 도심 공동화 문제를 해소하고, 원도심의 경제·상업 기능을 획기적으로 끌어올리겠다는 구상이다.

그는 해당 공약의 실현 가능성을 뒷받침하는 방안으로 △국토계획법에 따른 도시혁신구역(화이트존) 지정 △기부 대 양여 방식 활용을 통한 시 재정 부담 최소화 △충남도 정무수석 재임 시절 쌓은 행정·투자 네트워크를 제시했다.

황 전 수석은 “개발 이익으로 이전 비용을 충당해 천안시의 재정 부담을 사실상 ‘제로화’하겠다”고 밝혔다. 이와 함께 남부권에는 미래형 종합 스포츠타운을 조성하고, 기존 천안시민체육공원·불당2공원·봉서산을 연결하는 중부권 최대 규모의 센트럴파크 조성, 봉서산 전망타워 설치 등 도시 녹지·관광 구상도 함께 내놓았다.

황 전 수석은 “교통 혼잡, 청년 인구 유출, 돌봄 공백은 리더십 부재의 결과”라며 “말이 아닌 성과로 길을 만들어온 검증된 행정 경험으로 천안의 판을 바꾸겠다”고 밝혔다.

