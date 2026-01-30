아도르(LADOR), 신제품 ‘엔젤뮤게’ 출시

사진=㈜제이피프로페셔널 ‘아도르(LADOR)’ 제공

㈜제이피프로페셔널의 퍼스널 케어 전문 브랜드 아도르(LADOR)가 신제품 ‘엔젤뮤게’를 출시했다.

아도르 관계자는 “최근 모발의 건강과 머릿결을 관리하려는 소비자들의 관심이 높아짐에 따라, 니즈를 반영해 새로운 헤어 오일을 출시하게 됐다”고 전했다.

이번 신제품 ‘엔젤뮤게’는 은은한 은방울꽃 향기가 머릿결을 감싸는 퍼퓸 헤어 오일로, 푸석하고 건조한 모발에 윤기를 더하면서도 끈적임 없이 실키하게 마무리되는 텍스처가 특징이다.

브랜드 스테디셀러인 ‘퍼퓸 헤어 오일’ 라인에 다섯 번째 향으로 추가된 이번 신제품은, 라인업을 한층 강화하며 기대감을 높인다.

신제품 공개와 함께 브랜드 모델 방탄소년단 지민이 등장하는 새로운 영상도 공개될 예정이다.

영상 속 지민은 “은방울꽃 향기가 나면 행복이 찾아온다”는 메시지를 담아, 은방울꽃을 연상시키는 아름다운 배경 속에서 포근하면서도 로맨틱한 비주얼을 선보여 눈길을 사로잡는다.

한편, 이번 신제품 ‘엔젤뮤게’는 올리브영 단독으로 만나볼 수 있으며, 구매 시 할인 및 10ml 미니 오일 증정과 2월 올영픽 선정 기념 아도르 지민 미니 포토북 증정 등 다양한 프로모션으로 소비자들의 관심이 집중될 전망이다.

