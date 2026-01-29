계명문화대학, 교육부 공모전서 2관왕…현장 맞춤형 인재 양성 성과

계명문화대학교는 최근 교육부가 주관한 ‘혁신을 통해 커리어 업(Career Up)!, 내일을 잡(Job)다’ 공모전에서 교육부장관상과 한국연구재단 이사장상을 받아 현장 맞춤형 인재 양성의 우수성을 입증했다고 29일 밝혔다.

대학에 따르면, 디자인학부 졸업생 최정현씨가 교육부장관상을, 같은 학부 졸업생 이혜빈씨는 한국연구재단 이사장상을 각각 받아 대학이 추진해 온 실무 중심 교육과정과 현장 연계형 인재 양성 성과를 대외적으로 인정받았다.

특히 전공 기반 실습 교육과 산학 연계 프로젝트와 취∙창업 연계 프로그램을 통해 산업 현장이 요구하는 실무 역량을 체계적으로 강화해 온 점이 높은 평가를 받았다고 대학 측은 설명했다. 또한 한국전문대학교수학습발전협의회(KCTL)가 전문대학혁신지원사업발전협의회(ICK)와 공동 주관한 ‘나의 대학생활 에세이’ 공모전에서도 재학생들의 우수한 성과가 이어졌다.

작업치료과 심현동씨와 간호학과 황보채윤씨가 한국연구재단 이사장상을 수상하며, 전공 교육과 비교과 프로그램을 연계한 학생 중심 교육 혁신의 성과를 다시 한번 입증했다.

박승호 총장은 “졸업생과 재학생 모두가 전국 단위 공모전에서 의미 있는 성과를 거둔 것은 전문대학혁신지원사업을 기반으로 한 현장 맞춤형 교육의 결과”라면서 “앞으로도 취∙창업 중심의 실무 교육을 지속해서 강화해 산업 현장이 요구하는 경쟁력 있는 전문 인재를 양성해 나가겠다”고 말했다.

