‘20년 만의 부활’ K리그 슈퍼컵 우승 트로피 공개

K리그 슈퍼컵이 20년 만에 부활한 가운데 우승 트로피가 공개됐다.

한국프로축구연맹은 29일 ‘쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026’에 사용될 공식 트로피를 공개했다.

쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026 트로피. 한국프로축구연맹 제공

연맹에 따르면, 이번 ‘슈퍼컵 트로피’를 왕좌의 개막을 상징하는 디자인을 반영했다.

승리의 빛줄기를 형상화한 V자 형태의 메탈 구조로 새로운 시즌의 시작과 챔피언의 위엄을 동시에 표현했다. 위로 뻗어 오르는 구조적 라인은 팀의 상승 에너지와 우승 팀의 존재감을 시각적으로 강조했다고 연맹 측은 설명했다.

고광택의 은 마감은 스포트라이트를 강하게 반사해 트로피가 빛의 근원처럼 보이도록 연출했다. 비대칭 구조는 예측 불가능한 승부와 두 팀의 충돌이 만들어낼 역동성을 상징한다. 슈퍼컵 트로피에는 새 시즌의 출발을 알리는 의미와 단 한 경기로 펼쳐질 승부의 긴장감이 함께 담겼다.

‘K리그 슈퍼컵’은 새 시즌 개막에 앞서 열리는 연맹 주최 공식 대회로, 2006년 이후 20년 만에 부활한다. 직전 시즌 K리그1 우승 팀과 코리아컵 우승 팀이 맞붙는 방식으로 진행된다. 두 대회를 동시에 우승하면 K리그1 준우승 팀이 참가한다.

올해 슈퍼컵은 K리그1 개막 일주일 전인 2월21일 오후 2시 전주월드컵경기장에서 열릴 계획이다. 지난 시즌 K리그1과 코리아컵에서 더블 우승을 달성한 전북 현대와 K리그1 준우승으로 구단 역대 최고 성적을 올린 대전하나시티즌이 격돌한다.

