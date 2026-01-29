기후부, 온실가스정보센터→기후과학원 개편

기후에너지환경부는 올해 산하기관인 온실가스종합정보센터를 국립기후과학원으로 개편한다.

기후부는 이같은 내용을 담은 기후에너지정책실 업무계획 중점 추진과제를 29일 공개했다.

정부세종청사 내 기후에너지환경부 청사 현판. 연합뉴스

온실가스종합정보센터를 국립기후과학원으로 개편하는 건 온실가스 감축 및 기후위기 적응 기능을 보다 강화하고 체계적인 업무를 수행하기 위한 차원이다.

에너지·산업·수송·기술 등 부문별 기후정책 연구협의체도 구성해 기후정책의 과학적 기반과 실행력을 동시에 높일 예정이다.

지역 단위에선 기초지자체 3∼4곳의 탄소중립을 지원하는 거점센터 지정 방안도 마련한다.

지난해 2035 국가 온실가스 감축목표(2035 NDC)를 확정한 기후부는 올해 이를 반영한 연도·부문별 감축 이행안을 수립한다. 제2차 탄소중립 녹색성장 기본계획(2026∼2045)도 마련하고 2050년까지 감축경로를 반영한 탄소중립기본법 개정도 추진할 예정이다.

이달 말에는 기후위기를 성장기회로 활용하기 위한 범정부 및 민간 협의체 ‘대한민국 녹색전환(K-GX) 추진단’을 출범시킨다. 상반기 내 재정, 세제, 금융 등 지원방안을 담은 K-GX 전략도 마련한단 방침이다.

