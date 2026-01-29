의대 가려면 부울경·경인으로?… 지역의사제 최대 수혜지 되나

내년도 대입부터 지역의사제가 본격 시행되면서 의대 진학을 희망하는 수험생과 학부모들의 관심이 지역별 고등학교 분포로 쏠리고 있다. 전국에서 지역의사제 지원이 가능한 고등학교는 총 1112곳으로, 이 가운데 부산·울산·경남(부·울·경) 지역이 가장 많은 것으로 나타났다.

종로학원이 전국 고등학교를 전수 조사해 29일 발표한 자료에 따르면, 지역의사제 적용을 받는 고교는 부·울·경이 282개교로 최다를 기록했다. 이어 광주·전남·전북이 230개교로 두 번째로 많았으며, 대전·충청 188개교, 대구·경북 187개교, 인천·경기 118개교, 강원 85개교, 제주 22개교 순으로 집계됐다.

서울 강남구 대치동 의대 입시 학원 모습. 연합뉴스

지역의사제는 의대 신입생 가운데 일정 비율을 선발해 학비와 생활비를 지원하는 대신, 졸업 후 10년간 해당 지역에서 의무 복무하도록 하는 제도다. 지원 자격이 의대 소재지 또는 인접 지역 중·고교 졸업자로 제한되면서, 최근 학부모들 사이에서는 이른바 ‘지방 유학’에 대한 문의가 급증하고 있다.

특히 서울과의 접근성이 뛰어난 경인권은 학부모 수요가 높은 지역으로 꼽힌다. 경인권 가운데 지역의사제 적용 고교가 가장 많은 곳은 인천으로 32개교에 달했으며, 남양주(20개교), 의정부(12개교), 이천(10개교) 등이 뒤를 이었다. 이 지역에는 성균관대, 가천대, 아주대, 인하대 등 주요 의대가 밀집해 있다는 점도 선호 요인으로 작용하고 있다.

지역의사제와 농어촌 전형을 동시에 적용받는 학교에 대한 주목도 상당하다. 해당 학교 졸업생은 지역의사제 전형뿐 아니라 농어촌 전형, 지역인재 전형, 일반 전형 등 다양한 경로로 의대 지원이 가능해 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 이에 따라 일부 대도시 학부모들 사이에서는 ‘입시 역차별’이라는 주장도 제기되고 있다.

경인권 고교 중 40.7%가 지역의사제와 농어촌 전형을 동시 적용받는 것으로 파악됐다. 이밖에 강원 62.4%, 전남 59.8%, 충남은 55.3%, 충북 45.3%, 경북 44.5%, 전북 44.0%로 나타났다.

종로학원은 지역의사제 시행으로 학생들의 대규모 지역 이동이 현실화할 가능성이 크다고 분석했다. 임성호 종로학원 대표는 “서울권 학생들이 인천, 남양주, 의정부 등 경인권이나 충청권으로 이주하는 사례가 상당수 발생할 수 있다”며 “같은 지역 내에서도 지역의사제 지원 가능 여부에 따라 학교 간 이동이 늘어날 것”이라고 전망했다.

