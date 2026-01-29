검색

자밀 워니 전면 내세운 서울 SK, 동아시아 슈퍼리그 파이스 진출

권준영 기자 kjykjy@segye.com

프로농구 서울 SK가 2025-2026 동아시아슈퍼리그(EASL) 파이널스 진출을 확정지었다.

 

SK는 28일 서울 잠실학생체육관에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 6차전 홈경기에서 타이베이 푸본 브레이브스(대만)를 89-78로 물리쳤다.

 

프로농구 서울 SK 자밀 워니. EASL 제공

4승 2패로 조별 리그를 마친 SK는 최소 조 2위를 확보, 3월에 마카오에서 열리는 EASL 파이널스 티켓을 따냈다.

 

2025-2026 EASL 파이널스는 A~C조 1, 2위 총 6개 팀이 출전해 3월 18일부터 22일까지 마카오에 모여 토너먼트를 펼친다.

 

조 1위 중 성적이 좋은 2개 팀이 4강에 직행하고, 나머지 4개 팀은 6강 맞대결을 펼쳐 4강 진출 팀을 가리는 방식으로 진행된다.

 

종료 5분여를 남기고 76-76 동점이었으나, 자밀 워니의 스텝백 3점슛과 알빈 톨렌티노의 3점슛 등 연속 13점을 몰아치며 SK가 승기를 잡았다. 워니는 24점 15리바운드 5어시스트, 대릴 먼로는 9점 18리바운드 6어시스트로 40분 풀타임을 뛰며 팀을 승리로 이끌었다. 국내 선수 중에서는 김낙현과 에디 다니엘이 11점씩을 보탰다.


권준영 기자 kjykjy@segye.com 기자페이지 바로가기

