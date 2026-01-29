자밀 워니 전면 내세운 서울 SK, 동아시아 슈퍼리그 파이스 진출

프로농구 서울 SK가 2025-2026 동아시아슈퍼리그(EASL) 파이널스 진출을 확정지었다.

SK는 28일 서울 잠실학생체육관에서 열린 대회 조별리그 A조 마지막 6차전 홈경기에서 타이베이 푸본 브레이브스(대만)를 89-78로 물리쳤다.

프로농구 서울 SK 자밀 워니. EASL 제공

4승 2패로 조별 리그를 마친 SK는 최소 조 2위를 확보, 3월에 마카오에서 열리는 EASL 파이널스 티켓을 따냈다.

2025-2026 EASL 파이널스는 A~C조 1, 2위 총 6개 팀이 출전해 3월 18일부터 22일까지 마카오에 모여 토너먼트를 펼친다.

조 1위 중 성적이 좋은 2개 팀이 4강에 직행하고, 나머지 4개 팀은 6강 맞대결을 펼쳐 4강 진출 팀을 가리는 방식으로 진행된다.

종료 5분여를 남기고 76-76 동점이었으나, 자밀 워니의 스텝백 3점슛과 알빈 톨렌티노의 3점슛 등 연속 13점을 몰아치며 SK가 승기를 잡았다. 워니는 24점 15리바운드 5어시스트, 대릴 먼로는 9점 18리바운드 6어시스트로 40분 풀타임을 뛰며 팀을 승리로 이끌었다. 국내 선수 중에서는 김낙현과 에디 다니엘이 11점씩을 보탰다.

