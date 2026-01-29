수갑 차고 달아난 40대 보이스피싱 피의자, 노래방서 검거

수갑을 찬 상태로 도주한 40대 보이스피싱(전화사기) 피의자가 12시간여 만에 경찰에 붙잡혔다.

29일 대구경찰청에 따르면 이날 0시 55분 대구 달성군 한 노래방에서 보이스피싱 관련 범죄에 연루된 A씨가 검거됐다.

사진=뉴시스

경찰에 따르면, 그는 전날 오후 12시 50분 대구 남구 한 주택에서 보이스피싱 범죄에 사용하는 통장을 구하는 역할을 한 혐의로 경찰에 체포됐지만 경찰이 집 안에서 범죄 증거물을 수색하는 사이 수갑을 찬 채로 달아났다.

당시 경찰은 대구에서 통장 모집책 4∼5명을 동시에 검거하는 작전을 수행하던 중이었다.

경찰은 A씨가 달아나자 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 도주로를 파악, 형사기동대 직원과 일선 형사 등 경력 100여명을 투입해 추적에 착수했다. 검거 당시 A씨는 양손에 채워졌던 수갑을 푼 채 도주했던 것으로 알려졌다.

경찰은 “피의자가 도주한 경위에 대한 조사와 함께 연루된 보이스피싱 범죄도 수사를 이어나갈 것”이라고 말했다.

