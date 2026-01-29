李 대통령 “국민 의견 물었더니 ‘설탕세’로 둔갑”… 언론보도 직격

이재명 대통령이 28일 설탕 부담금을 도입해 그 재원을 지역·공공 의료 분야에 투자하는 게 어떨지 제안한 자신의 소셜미디어 글을 ‘설탕세 도입’으로 기정사실화한 일부 언론 보도에 대해 정정을 유감을 표했다. 의견 수렴 과정을 증세 논란으로 비화시켜 다가올 지방선거에 영향을 주려는 의도가 아니냐는 의구심도 내비쳤다.

지난 27일 청와대에서 열린 국무회의에서 이재명 대통령이 발언하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 이날 오후 자신의 X(구 트위터)에 “국민 의견을 물었는데 ‘설탕세 도입’으로 왜곡’이라며 “지방선거 타격 주기 위해 증세 프레임 만드는 걸까”라고 적었다.

그러면서 이 대통령은 “李 ‘설탕세 도입해 지역의료에 투자를’’이라는 제목의 매일경제 기사를 직접 첨부하며 수정을 요구했다.

한편 이 대통령은 이날 오전 X(구 트위터)에 서울대 건강문화사업단이 지난 12~19일 국민 1030명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 80%가 설탕세 도입에 찬성했다는 내용의 기사를 첨부하며 “담배처럼 설탕 부담금으로 설탕 사용 억제, 그 부담금으로 지역·공공 의료 강화에 재투자, 여러분 의견은 어떠신가”라고 물었다.

이 대통령이 제안한 ‘설탕 부담금’에 대해 김용범 청와대 정책실장은 이날 기자들과 만나 “우리 내에서도 사회수석실·경제수석실 의견이 달랐다”며 “검토는 하고 있다”고 밝혔다.

청와대는 “국회에서 설탕세 토론회를 개최하는 등 논의 중인 것으로 알고 있다”며 “각계 의견을 수렴해 검토해나갈 계획”이라고 했다．

