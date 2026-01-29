수갑 찬 채 달아난 사기 혐의 피의자, 도주 12시간 만에 검거

경찰 검거 과정에서 감시가 소홀한 틈을 타 수갑을 찬 채 도주했던 40대 사기 혐의 피의자가 12시간여만에 붙잡혔다.



29일 대구경찰청에 따르면 이날 0시 55분께 대구 달성군 한 노래방에서 보이스피싱 관련 범죄에 연루된 피의자 A씨가 검거됐다.



앞서 A씨는 전날 낮 12시 50분께 경찰이 급습한 남구 한 주택에서 체포됐으나, 경찰이 집 안에서 범죄 증거물을 수색하는 상황을 틈타 수갑을 찬 채 달아났다.



A씨는 보이스피싱 범죄에 사용하는 통장을 구하는 모집책 역할을 한 혐의로 경찰 수사선상에 오른 것으로 드러났으며, 당시 경찰은 대구 각지에서 A씨와 같은 통장 모집책 4∼5명을 동시에 검거하는 작전을 펼치던 중이었다.



경찰은 체포된 A씨가 검거 현장에서 달아나는 돌발 상황이 발생하자 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 도주로를 파악하고 형사기동대 직원과 일선 형사 등 경력 100여명을 투입해 추적을 벌였다.



A씨는 양손에 채워졌던 수갑을 푼 채 도주를 이어왔던 것으로 알려졌다.



대구경찰청 관계자는 "감찰 등 방법으로 피의자 도주 경위 등을 조사할 예정"이라며 "검거된 A씨를 상대로 한 보이스피싱 관련 범죄 수사도 이어갈 것"이라고 밝혔다.

<연합>

