1년간 94% 폭등한 금값, 트럼프 “달러 약세 좋다”에 5300달러 경신 [수민이가 궁금해요]

국제 금값이 4% 정도 급등해 온스당 5300달러를 돌파했다.

28일(현지 시각) 코멕스(COMEX)에서 금 선물은 3.95% 급등한 온스당 5323달러를 기록하고 있다. 금 선물 가격이 5300달러를 돌파한 것은 이번이 처음이다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 “달러 약세가 좋다”고 발언함에 따라 미국 달러화는 4년래 최저치까지 내려갔다.

이는 곧바로 금 가격을 끌어올렸다. 금 선물은 올 들어 22%, 지난 1년간은 94% 각각 폭등했다.

3월 인도분 은(銀) 선물 가격은 8% 넘게 급등하며 온스당 114달러대로 치솟았다. 최근 은은 금과 연일 동반 사상 최고치를 경신하고 있다.

제이너메탈스의 피터 그랜트 선임 금속 전략가는 “귀금속 시장의 랠리는 이 시점에서 일종의 자체적인 생명력을 갖게 됐다”면서 금은 여전히 과매수 상태이고 조정에 취약하지만 조정 시 유입되는 강력한 매수세가 계속해서 상방 흐름을 지지한다고 진단했다. 그는 다음 목표가는 5400달러로 제시했다.

최근 시장 변동성이 커지면서 금과 은이 대체 투자 수단으로 주목받고 있다. 또한 그린란드 등에서의 지정학적 긴장이 계속될 조짐을 보이면서 몸값이 거듭 오르는 중이다.

블룸버그 통신은 “현재 금 랠리는 1980년의 최고치를 무색하게 만드는 수준”이라며 “다만 달러화 상승, 트럼프 대통령의 상호관세 완화, 러시아·우크라이나 평화 협정 등은 금값 하락세를 촉발할 요인으로 꼽힌다”고 설명했다.

