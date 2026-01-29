오세훈 “돌봄, 일상으로… 약자동행 특별시 완성”

서울시가 올해 ‘외로움 없는 서울(외없서)’ 시즌2를 본격 가동하고 오세훈 서울시장의 시정철학인 ‘약자와의 동행’을 기반으로 한 복지·돌봄·건강 정책을 확대한다.



오 시장은 28일 “복지, 돌봄, 건강, 글로벌 정책은 따로 추진하는 것이 아니라 유기적으로 연계하며 시민의 삶과 일상을 변화시켜야 한다”며 “외로움은 관계로, 돌봄은 일상으로, 건강은 시스템으로, 글로벌 정책은 정착으로 연결될 때 비로소 ‘약자동행 특별시’가 완성된다”고 설명했다.



외없서 시즌2는 외로움·고독·고립에 가장 취약한 중장년층 남성에 초점을 맞춘다는 방침이다. 외없서 대표 정책이자 외로운 시민을 위한 진단·상담·프로그램을 운영하는 ‘서울마음편의점’은 현재 4곳에서 25곳으로 대폭 늘린다. 고립·은둔시민을 직접 찾아가는 ‘이동형 마음편의점’ 운영도 본격화한다. 하반기에는 외로움 치유와 관계 회복 거점 공간인 ‘서울잇다플레이스(성수동)’를 개관하여 도심형 치유회복 프로그램을 운영하고, 광역 서울마음편의점, 외로움안녕120 대면상담공간을 조성할 계획이다.



서울 대표 양육지원정책인 ‘서울형 키즈카페’는 현재 200곳에서 300곳까지 늘린다. 놀이는 물론 진로·창의체험까지 가능한 ‘서울어린이상상랜드’는 강북구 미아동 1호점 착공을 시작으로 2030년까지 서울 전역에 8개소 조성할 예정이다.



아울러 268만명이 이용하고 있는 스마트 건강관리앱 ‘손목닥터9988’은 올해 개인 맞춤형 건강 처방까지 제공하는 ‘내 손안의 건강주치의’로 진화된다. 이를 통해 올해 이용자 350만명 달성이 목표다. ‘서울체력9988 체력인증센터’는 일일 기준 전체 이용 인원을 500명까지 확대하고, 5월 말까지 누적 이용자 10만명을 달성할 전망이다.

