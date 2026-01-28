“설 차례 안 지낸다” 64%

게티이미지뱅크

올해 설 명절에 차례를 지내지 않겠다는 가구가 10곳 중 6곳에 달했다.

온 가족이 모여 시끌벅적 명절을 보내는 모습은 옛말이 된 가운데 차례를 지내는 가정도 음식 가짓수와 양을 줄이거나 반조리 식품을 활용하는 등 명절 문화가 간소화되는 모습을 보였다.

농촌진흥청이 28일 수도권 소비자 패널 1000명을 대상으로 '설 명절 농식품 구매 온라인 조사'를 벌인 결과 올해 설에 차례를 지내지 않겠다는 응답은 63.9%로 1년 전보다 12.4%포인트(p) 증가했다.

차례를 생략하는 이유로는 여행 계획이 32.7%로 가장 많았다. 이어 차례 필요성을 느끼지 못해서 25.0%, 차례 준비가 번거로워서 14.2%, 경제적 부담 2.7% 순이었다.

차례를 지내는 가정에서도 과거와 달리 간소화되는 모습을 보였다. 응답자의 84.5%는 과거보다 차례를 간소화한다고 답했다.

음식량과 품목 수를 줄였다는 응답이 가장 많았고 떡이나 전류처럼 손이 많이 가는 음식은 반조리 식품이나 완제품을 구매하겠다는 비중이 높았다.

설 연휴에 고향을 찾겠다는 가정은 47.3%에 그쳤다. 나머지는 집에서 휴식을 취하거나 여행을 떠나겠다고 응답했다.

위태석 농진청 농업경영혁신과장은 “차례를 지내는 가정이 점차 줄어들면서 설 명절 농식품 구매 방식도 간편성과 실용성을 중시하는 방향으로 바뀌고 있다”며 “이 같은 소비 변화가 명절 유통과 농식품 시장 전반에 영향을 미칠 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지