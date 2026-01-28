내일(29일)도 강추위…건조한 대기와 강풍 겹쳐 화재 위험 높아 [내일 날씨]

뉴스1

목요일인 29일도 전국 아침 최저기온이 -15도까지 떨어지며 강추위가 이어진다.

한파특보가 내려진 중부지방과 경북을 중심으로 아침 기온이 -10도 안팎까지 내려가겠고, 바람까지 강하게 불어 체감온도는 실제 기온을 크게 밑돌겠다.

28일 기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 -15~-3도, 낮 최고기온은 –3~7도로 예보됐다.

경기 북부 내륙과 강원 내륙·산지는 -15도 안팎까지 떨어질 가능성이 있다. 중부지방을 중심으로 낮에도 수은주가 영하에 머무는 곳이 있겠다.

하늘은 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

29일 오후부터 밤사이 제주도에는 비나 눈이 내리는 곳이 있겠다. 제주 산지는 1~5㎝, 중산간은 1㎝ 미만의 눈이 올 것으로 예상된다.

같은 날 새벽부터 오전 사이에는 충남 남부 서해안과 전라 서해안에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

울릉도·독도에는 30일까지 10~20㎝의 눈이 더 쌓이겠고, 비로 내릴 경우 강수량은 10~20㎜로 예상된다.

눈이 쌓인 지역과 강수가 이어진 곳을 중심으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타나겠다. 교량과 고가도로, 이면도로를 중심으로 미끄럼 사고 위험이 커 주의가 필요하다.

대기가 매우 건조한 가운데 해안 지역을 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람도 불겠다.

기상청은 건조한 대기와 강풍이 겹치며 산불과 화재 위험이 큰 만큼 불씨 관리에 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.

해상에서도 거센 바람과 높은 물결이 예상된다. 남해동부바깥먼바다와 제주남쪽먼바다에는 28일 밤까지, 동해중부먼바다와 동해남부북쪽먼바다에는 당분간 바람이 시속 30∼60㎞(초속 9∼16ｍ)로 불고 물결이 1.5∼4.0ｍ로 높게 일겠다.

또 동해남부남쪽먼바다에는 29일 오전, 서해중부먼바다와 서해남부먼바다에는 29일 밤부터 풍속 시속 30∼60㎞(초속 8∼16ｍ), 파고 1.0∼3.5ｍ의 풍랑이 예상돼 풍랑특보가 내려질 가능성이 있어 선박 운항에 주의가 필요하다.

