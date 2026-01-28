포항시의회, 제328회 임시회 개회

경북 포항시의회는 이달 29일부터 내달 6일까지 9일간의 일정으로 새해 첫 의사일정인 제328회 임시회 활동에 돌입한다고 28일 밝혔다.

포항시의회 전경. 포항시의회 제공

이번 임시회에서는 2026년도 포항시 주요업무 보고를 청취하고 ▲김종익 의원이 대표발의한 포항시 파크골프 활성화 및 지원 조례안 ▲박희정 의원이 대표발의한 포항시 해병문화 진흥 기본조례안 ▲김민정 의원이 대표발의한 포항시 체육시설 사용 조례 전부개정조례안 ▲최광열 의원이 대표발의한 포항시 민주시민교육에 관한 조례안 ▲안병국 의원이 발의한 포항시 환경친화적 자동차 전용주차구역의 화재예방 및 안전시설 지원에 관한 조례 일부개정조례안 ▲배상신 의원이 발의한 포항시 도시계획 조례 일부개정조례안 등 23건의 안건을 처리할 예정이다.

시의회는 29일 제1차 본회의에서 국별 주요업무 보고를 시작으로 30일 남·북구청 업무보고, 2월 2일~3일 상임위별 본청 업무보고, 4일~5일 상임위별 조례안 심사를 거쳐 6일 제2차 본회의에서 안건을 의결하고 9일간의 의사일정을 마무리하게 된다.

한편, 시의회는 시민의 알권리를 충족하고 시민과 더욱 가깝게 소통하는 열린의회를 실현하기 위해 올해부터 모든 본회의를 포항시의회 유튜브 채널을 통해 생중계할 방침이다.

