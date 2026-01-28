고양시, 지식산업센터 입주업종 확대·6개 추가

경기 고양시는 산업단지 밖 지식산업센터에 다양한 산업 분야의 기업이 입주해 지역경제 활성화에 시너지 효과를 낼 수 있도록 입주업종을 추가 확대한다고 28일 밝혔다.

수도권정비계획법상 과밀억제권역에 속해 기업 유치에 난항을 겪는 상황에서 제조업, 지식산업 및 정보통신산업, 벤처기업 사업자가 복합적으로 입주할 수 있는 지식산업센터는 중첩 규제를 극복할 수 있는 대안으로 기업 유치 핵심 시설로 주목받고 있다.

시는 2024년 5월 전국 최초로 지식산업센터 업종 규제를 완화했고, 지난해 2월 2차로 입주업종을 확대해 공실률 문제가 있던 덕은·향동지구 입주율이 증가하는 추세다.

특히 이번에는 고양시에 부족한 중견기업 본사 유치에 초점을 두면서, 현재 조성 중인 일산테크노밸리, 고양 창릉 공공주택지구 등과 연계한 다양한 산업 분야의 선도 기업을 유치하기 위해 지식산업센터 입주업종을 6개 추가했다.

추가 업종은 △제조업 회사본부(중견기업 이상) △기타산업 회사본부(중견기업 이상 본사) △교육 관련 자문 및 평가업 △기타 교육지원 서비스업 △고고 유산 조사연구 서비스업 △조경 관리 및 유지 서비스업이 포함됐다.

고양시 관계자는 "앞으로도 대기업, 중견기업 등 다양한 선도기업이 고양시 지식산업센터에서 입주할 수 있도록 입주업종을 확대해 자족도시로 나아가는 기반을 튼튼히 다지겠다"고 말했다.

