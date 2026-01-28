경기도, 지역균형발전사업 5개 시군에 490억원 투입

경기도는 양평 '물안개공원 조성'과 연천 '세계평화정원 조성' 등 올해 지역균형발전사업에 490억원을 투입한다고 28일 밝혔다.

도는 지난 27일 '경기도 지역균형발전위원회'를 열고 이러한 내용을 담은 지역균형발전 기본계획 변경안과 2026년도 지역균형발전사업 시행계획안을 의결했다.

이 사업은 도내 저발전지역의 균형 있는 성장을 목표로 추진하는 5년 단위 사업이다. 지난 2015년부터 시작돼 2025년부터 2029년까지 제3차 사업이 진행 중이다.

제3차 사업(2025∼2029)은 6개 시군(가평군, 양평군, 연천군, 포천시, 여주시, 동두천시)을 대상으로 5년간 도비 3600억원을 지원한다.

27개 전략사업에 2400억원 규모의 도비 지원을 확정했으며, 17개 성과사업에 대해서도 1200억원 규모의 도비 지원을 통해 사업을 추진할 계획이다.

올해는 제3차 사업의 두 번째 해로 5개 시군 15개 사업에 대해 모두 490억원을 투입할 계획이다.

주요 사업으로는 가평 통합 취정수장 증설 등 3개 사업, 양평 물안개공원 조성 등 4개 사업, 연천 세계평화정원 조성 등 3개 사업, 포천 포천천 블루웨이 조성 등 4개 사업, 여주 본두배수지 증설 등이 있다.

