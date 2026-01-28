혼자 산 타는 시대… 성인 10명 중 4명 ‘혼산’

국민 10명 중 7명은 월 한차례 이상 등산이나 숲길을 걷는 등 숲길체험을 하는 것으로 나타났다.

산림청은 ‘등산 등 숲길체험 국민의식 실태조사’ 결과를 28일 발표했다. 이번 조사는 지난해 11월14일부터 12일간 전국의 만 19세 이상, 79세 이하 성인 남녀 2000명을 대상으로 진행했다.

등산 자료사진. 연합뉴스

조사 결과를 보면 월 1회 이상 등산이나 숲길체험을 하는 인구는 전체 성인 남녀의 73%로 나왔다. 성인 10명 중 7명 이상이 등산이나 숲길을 걷는 등 숲길체험활동을 가장 좋아하는 취미활동으로 꼽았다.

혼자 등산을 한다는 답변은 36%, 혼자 숲길체험은 28%로 나타나 ‘혼자 산행’ 문화가 보편화하는 것으로 분석됐다. 등산의 경우 2008년 대비 21%포인트 늘었다.

등산하거나 숲길 체험을 하는 이유로는 ‘건강을 위해서’가 1위를 차지했고 ‘산 또는 숲길을 걷는 것 그 자체가 좋아서’, ‘경치·분위기가 좋아서’가 뒤를 이었다.

숲길체험에서 바라는 점으로는 ‘안전한 숲길체험 코스’가 43%로 가장 높았고 ‘피로감 없는 쉬운 코스’(42%) 등이 상위권에 올랐다. 맛집이나 카페 등 ‘지역 상권과 연계된 정보’를 선택한 답변도 17%로 나와 대상지 선정의 새로운 경향을 보였다.

김인호 산림청장은 “이번 조사 결과를 토대로 안전한 숲길체험을 할 수 있도록 다양한 지원과 인프라 개선을 위해 노력하겠다”고 말했다.

