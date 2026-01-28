“한국과 관세 해결책 마련할 것”… ‘인상’ 하루 만에 손 내민 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 인상 방침을 밝힌 지 하루 만에 “한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라고 밝혔다. 신속한 대미 투자 이행 등을 주제로 양국 협의가 본격화할 것으로 보인다.



트럼프 대통령은 27일(현지시간) 백악관에서 기자들로부터 한국에 대한 관세를 올릴 것이냐는 질문을 받고 “우리는 한국과 함께 해결책을 마련할 것”이라고 답했다. 전날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 한·미 무역 합의가 한국 국회에서 입법화되지 않았다면서 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 밝혔으나 다음날 관세 인상을 철회할 여지를 남긴 것이다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 대통령의 갑작스러운 한국 관세 인상 방침 발표는 이를 통해 한국의 대미 투자 계획이 신속하게 이행되게 하려는 압박 전략이라는 분석이 제기된다. 트럼프 대통령은 이날 아이오와주에서 진행한 경제 연설에서 특정 국가를 언급하지 않은 채 “당신이 그것을 하지 않으면, 내가 ‘25%의 관세를 부과하겠다’고 말했다. 그랬더니 그들이 ‘우리가 하겠다’고 말했다”고 발언한 것도 이 같은 해석에 힘을 싣는다.



곧 미국을 방문할 것으로 알려진 김정관 산업통상부 장관, 여한구 통상교섭본부장은 각각 하워드 러트닉 미 상무장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만나 지난해 양국 무역합의 결과를 담은 공동 팩트시트에 따라 올해 대미투자 한도인 200억달러(약 29조원)의 투자 계획과 용도와 관련한 협의를 이어갈 전망이다. 한국 측에선 높은 환율 등에 따른 투자의 어려움을 거론할 것으로 보인다.



트럼프 대통령의 관세 발언과 관련해 조현 외교부 장관은 28일 국회 외교통일위원회 전체회의에 출석해 “(트럼프 대통령의) 메시지가 나온 뒤에 저희가 (미국) 국무부와 접촉한 바로는 쿠팡이나 온라인플랫폼법과는 직접적인 관계가 없는 것으로 그렇게 결론 내렸다”며 “다만 구체적이고 합리적으로 추정되는 특별한 이유를 특정하기 어렵다”고 답했다. 미국에서 쿠팡 투자자들이 투자자국가분쟁해결(ISDS)을 신청해 말을 조심하고 있다는 전제로 조 장관은 “쿠팡 문제가 외교통상 사안으로 제기돼 안타깝다”며 “쿠팡 문제는 기본적으로 대규모 정보 유출로 소비자 피해를 야기한 실정법 위반 사건이며 J D 밴스 미국 부통령과 이 문제에 관해 소상하게 설명했고 이해 표시가 있었다”고 말했다.

