“밴스, 金총리에 ‘쿠팡 불이익 안 돼’ 경고” [트럼프 관세 압박]

J D 밴스 미국 부통령이 최근 김민석 국무총리와 만났을 때 한국 정부가 쿠팡을 비롯한 미국 기업들에 불이익 조치를 해선 안 된다고 ‘경고(warn)’했다는 외신 보도가 나왔다.



회담 당시 밴스 부통령이 “‘오해를 가져오지 않도록 상호 관리해 나가자’고 했다”고 한 김 총리 언급과 차이를 보인다.

J D 밴스 미국 부통령. AP연합뉴스

미국 월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 소식통을 인용해 “밴스 부통령이 지난주(23일) 워싱턴에서 김 총리와 만나 쿠팡을 포함한 미국 기술 기업들에 불이익을 주는 조치를 하지 말 것을 경고했다”며 “밴스 부통령이 김 총리에게 미국 측은 쿠팡 같은 기술 기업에 대한 한국 정부의 처우에서 의미 있는 완화를 원한다고 말했다”고 보도했다.



WSJ는 “밴스 부통령이 직접 위협하진 않았지만 미국 기술 기업에 대한 제재가 계속될 경우 한·미 무역협정에 더 큰 어려움을 초래하고, 잠재적인 협정 파기와 한국산 제품에 대한 관세 인상으로 이어질 수 있음을 암시한 것”이라고 해석했다. 이와 관련해 부통령실은 논평을 거부했다.



WSJ 보도는 도널드 트럼프 대통령이 전날 한국의 대미투자특별법 처리 지연을 비판하며 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 밝힌 배경을 두고 여러 해석이 나오는 가운데 나왔다. 일각에선 쿠팡 사태 등에 대한 미 정치권의 불만과 이번 일과 연관 짓는다.



실제로 미 연방 하원 법사위원회의 공화당 측은 이날 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 대한국 관세 인상을 알리는 트럼프 대통령의 글을 공유하며 “이것은 쿠팡과 같은 미국 기업들을 부당하게 겨냥할 때 발생하는 일”이라고 썼다.



다만 WSJ는 백악관의 한 관계자가 “한국 기업이나 종교 관련 문제가 이번 관세 인상 결정의 직접적인 원인은 아니라고 밝혔다”고 부연했다.

