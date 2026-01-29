정부, 설 성수품 역대 최대 27만t 푼다

정부가 설을 앞두고 장바구니 물가 안정을 위해 사과 등 성수품을 역대 최대 규모(27만t)로 풀고, 농·축·수산물 할인 지원에 910억원을 투입한다.



정부는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 열린 경제관계장관회의 겸 민생경제장관회의에서 ‘2026년 설 민생안정대책’을 확정·발표했다.

지난 25일 서울 청량리 농수산물시장에 사과가 진열되어 있다. 뉴시스

정부는 16대 성수품을 역대 최대인 27만t(톤) 공급한다. 평시의 1.5배 규모다. 배추·무는 비축·계약재배 물량 총 1만1000t을, 사과·배는 계약재배 등을 통해 4만1000t을 집중 공급한다. 소·돼지고기는 주말 도축장 운영 등을 통해 평시보다 1.4배 많은 총 10만4000t을 공급하고, 명태 등 대중성어종 9만t도 시장에 풀린다.



910억원 규모의 농축수산물 할인지원을 통해 소비자구매 가격은 최대 50%까지 인하된다. 온·오프라인 유통업체별로 매주 1인당 최대 2만원(평시 한도 1만원)까지 주요 성수품이 최대 50% 할인된다. 전국 하나로마트·농협몰에서 제수용품·과일·한우 선물세트도 최대 50% 할인 판매된다. 온누리상품권 현장환급 규모도 지난해 270억원에서 올해 330억원으로 대폭 확대되고, 고등어·바나나·파인애플·망고에 대해 할당관세가 신규 적용된다.



설 연휴 기간 KTX·SRT 역귀성 등 일부 열차에 대해 30~50% 할인 지원을 실시하고, 2월15일부터 18일까지 고속도로 통행료도 면제한다. 2월14∼18일에는 국가유산(궁·능·유적기관), 16∼18일에는 미술관과 국립자연휴양림이 무료 개방된다. 국립수목원은 14∼16일, 18일에 입장료를 받지 않는다.



정부는 소상공인·중소기업의 명절 기간 유동성 지원을 위해 역대 최대 39조3000억원 규모의 신규 자금을 대출·보증 방식으로 공급하고, 58조원 규모의 대출·보증만기도 1년 연장한다. 설 전후(1월17일∼3월17일) 외상매출채권 총 2조5000억원을 보험으로 인수해 중소기업의 외상 판매 위험을 보완한다. 설 전후로 2개월간 햇살론 등 서민금융을 약 1조1000억원 공급하고, 생계급여 등 복지서비스 1조6000억원도 설 전에 조기 지급하기로 했다.

