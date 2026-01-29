‘관세 직격탄’ 기아, 영업이익 28% 급감

기아가 미국 자동차 관세 여파 등으로 지난해 사상 최대 매출을 올리고도 영업이익이 30% 가까이 줄었다.



기아는 28일 지난해 연결 기준 매출 114조1409억원, 영업이익 9조781억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 매출은 6.2% 증가하고, 영업이익은 28.3% 감소한 수치다. 영업이익률은 3.8%포인트 낮아진 8.0%로 집계됐다.



기아는 대미 관세와 유럽 등 일부 지역 판매 부진으로 영업이익이 줄었지만, 매출은 2년 연속 100조원대를 달성하며 역대 가장 많은 매출을 기록했다. 지난해 글로벌 판매량(도매기준)도 313만5873대로 창사 이래 가장 많았다.



지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 28조877억원, 1조8425억원으로 집계됐다. 전년 동기 대비 매출은 3.5% 증가하고, 영업이익은 32.2% 감소했다. 매출은 4분기 기준 역대 최대다. 같은 기간 기아는 국내 13만3097대, 해외 63만103대 등 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 0.9% 감소한 76만3200대를 판매했다.



영업이익 감소의 주된 원인은 관세다. 기아는 지난해 미국 자동차 관세로만 약 3조원을 지출했다. 지난해 4월3일부터 25%였던 관세율은 11월1일부터 15%로 인하됐지만, 미국 법인 재고가 기존 관세 영향을 받으며 4분기에도 관세 인하 효과는 크지 않았던 것으로 분석됐다.



기아는 친환경차(하이브리드·전기차) 부문에서 크게 선전했다. 지난해 기아의 글로벌 친환경차 판매는 74만9000대로 전년 대비 17.4% 증가했다.



기아는 올해 예상 실적으로 판매 335만대, 매출 122조3000억원, 영업이익 10조2000억원, 영업이익률 8.3%를 제시했다.

