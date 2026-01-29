삼성SDS, 기업용 AI 서비스 선보여

삼성SDS가 기업 맞춤형 인공지능(AI) 풀스택 전략과 기업 내 AI 활용 방안을 소개하며 기업용 AI 서비스 비전을 내보였다.



삼성SDS는 28일 서울 송파구 잠실캠퍼스 마젤란홀에서 ‘엔터프라이즈 AI 커넥트 2026’ 세미나를 열고 기업의 AI 도입 전략과 운영 경험을 공유했다.



이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 “삼성SDS는 AI 컨설팅부터 플랫폼, 인프라, 데이터·보안, 모델·활용 등까지 이어지는 AI 풀스택 전략으로 기업이 AI를 확장하고 고도화할 수 있는 구조를 제공한다”고 말했다. 그는 이어 “오픈AI를 포함한 글로벌 AI 기술을 삼성SDS 보안 거버넌스 체계 안에서 활용할 수 있고, 기업별 정책과 환경에 맞춰 AI 도입 방식을 선택할 수 있다”고 덧붙였다.



삼성SDS는 국내 기업 최초로 오픈AI와 리셀러 파트너 계약을 체결한 뒤 기업에 챗GPT 엔터프라이즈 서비스를 제공하고 있다.



세미나에 참석한 한지은 오픈AI코리아 전략 어카운트 디렉터는 해당 서비스를 통한 업무 혁신 효과와 글로벌 활용 사례를 소개했다. 한 디렉터는 삼성SDS의 리셀러 파트너 활동이 국내 기업의 AI 전환 속도를 앞당길 것이라고도 했다.



삼성SDS가 오픈AI와 계약을 맺은 직후 챗GPT 엔터프라이즈를 도입한 정보기술(IT)·마케팅 플랫폼 운영사 섹터나인은 개발과 데이터 분석, 마케팅 등 전 직무에 생성형 AI를 활용하기로 했고, 하나투어도 삼성SDS 서비스를 활용해 AI 전환(AX)을 가속할 방침이다.



삼성SDS는 두 기업 외에도 제조·유통·금융·공공 등 산업 영역에서 상품 도입 문의가 급증하고 있다고 밝혔다.

