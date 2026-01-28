與野, 29일 민생법안 90개 처리 합의

여야가 29일 국회 본회의에서 계류 중인 법안 90개를 우선 처리하는 데 합의했다. 더불어민주당이 일부 쟁점 법안을 양보하고, 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)를 하지 않기로 한 데 따른 것이다.



여야 원내운영수석부대표들은 국회에서 비공개 회동한 뒤 이같이 합의했다고 밝혔다. 민주당 천준호 원내수석은 “현재 175건의 법안이 본회의에 부의된 상태”라며 “여야 간 합의를 통해 그중에서 시급한 법안, 민생 현안 관련 법안 90건을 처리하기로 합의했다”고 했다.

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표(왼쪽)와 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표가 28일 국회에서 오는 29일로 예고된 본회의 안건 협상을 위해 운영위원장실로 나란히 향하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 유상범 원내수석은 “90건 법안과 관련해 필리버스터를 신청했던 것은 저희가 철회하는 형식으로 합의한 법안을 처리하기로 했다”고 설명했다.



앞서 민주당 박수현 수석대변인은 고 이해찬 민주평통 수석부의장 빈소가 마련된 서울 종로구 서울대병원에서 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 취재진에 “야당과 협상 중인 가운데 현재까지는 60여개 법안을 처리할 수 있도록 협의 중”이라며 “이를 100개까지 늘리도록 여야 간 머리를 맞대고 더 노력하겠다”고 말했다. 2월 임시국회 일정과 관련해선 “소위 개혁입법 처리를 완성하고 바로 민생법안을 처리하기 위해 전력을 다할 것”이라고 했다.



이러한 여당 방침은 이재명 대통령이 전날 국무회의에서 “지금 국회가 너무 느려서 일할 수가 없는 상태”라고 답답함을 호소한 직후 발표됐다.



우원식 국회의장은 본회의에 부의된 주요 법안 현황을 공유하며 조속한 처리를 여야에 촉구했다. 주요 법안 목록엔 반도체특별법과 국회법 개정안 등이 포함됐다.



간첩법 개정안과 법왜곡죄가 하나의 형법 개정안 대안으로 묶여 있어 이들 법안 처리 여부도 관심사다.

