‘구미 안동 버스정류장 여성 폭행 사건’ 경찰 가해자 추적중

경북 구미시 인동에서 발생한 폭행의 가해자로 추정되는 남성이 뛰어가는 모습. 사진=보배드림 CCTV 영상 갈무리

경찰이 경북 구미시의 한 버스정류장에서 발생한 폭행 사건의 가해자를 쫓고 있다.

28일 구미경찰에 따르면 사건은 지난 23일 오전 7시30분쯤 구미시 인동 버스정류장 인근에서 발생했다.

당시 현장에 있던 피해 여성(40대) A씨는 처음 본 남성 B씨에게 폭행당해 치아가 4개 손상되고 얼굴 골절상 등을 입었다.

A씨는 폭행 후 정신을 잃고 그 자리에 쓰러졌다. 그는 심한 폭행에 자신이 폭행당했는지 인지하지 못한 것으로 전해졌다.

사건은 현장에 쓰러져 있는 A씨를 발견한 시민의 신고로 알려졌다.

A씨는 “버스정류장에서 한 남성이 담배를 피우길래 싫다는 표정을 지었는데 그것 때문에 폭행을 당한 것 같다”고 진술했다.

경찰은 인근에 설치된 폐쇄회로(CC)TV와 목격자 진술 등을 토대로 B씨를 특정하고 추적하고 있다.

경찰 관계자는 “B씨가 주먹으로 A씨 얼굴을 때리고 넘어진 상태에서 발로 찬 것으로 추정된다”며 “가해자가 특정돼 곧 검거될 것”이라고 밝혔다.

