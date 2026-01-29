소진공 이사장에 ‘김어준 처남’ 지명 논란

소상공인시장진흥공단(소진공)은 28일 5대 이사장에 인태연(63·사진) 전 대통령비서실 자영업비서관이 선임됐다고 밝혔다. 인 이사장은 진보성향 유튜버 김어준씨의 손위 처남이라 일각에서 ‘코드 인사’ 논란이 일 것으로 보인다.



5조원대 예산을 집행하는 소진공의 이사장은 중소벤처기업부 장관 제청을 거쳐 대통령이 임명한다. 임기는 3년이며 연봉은 약 2억원이다.



인 이사장은 부평 문화의거리 상인회장, 전국유통상인연합회 공동회장, 한국중소상인자영업자총연합회 회장을 역임한 뒤 2018년 문재인정부에서 신설된 청와대 대통령비서실 자영업비서관을 지냈다. 인 이사장은 지난해 이재명정부가 신설한 중기부 2차관 유력 후보자로도 거론돼 국민의힘이 문제 삼은 바 있다.



소진공은 “인 이사장이 현장 상인 조직을 이끌어 온 경험과 청와대 대통령비서실 자영업비서관으로서 소상공인 정책을 조정해 온 이력을 바탕으로, 현장과 정부를 잇는 가교 역할을 충실히 수행하며 공단의 정책 실행력을 한층 높일 것으로 기대하고 있다”고 했다.

