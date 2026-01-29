노후 빌딩 에너지 손실 AI가 해결

에스원이 노후 빌딩 에너지 효율을 높이는 방안으로 인공지능(AI)을 활용한 에너지 관리 시스템을 제시했다.



28일 에스원에 따르면 AI 빌딩에너지 솔루션은 빌딩에너지 관리시스템(BEMS)과 스마트 건물관리 시스템으로 구성된다. 빌딩에너지 관리시스템은 AI가 빌딩에너지 사용 패턴을 학습한 뒤 최적의 운영 방안을 제시해 에너지 효율을 높여준다.

에스원 직원이 ‘빌딩에너지 관리시스템’을 활용해 건물 에너지 사용 현황을 모니터링하고 있다. 에스원 제공

예컨대 텅 빈 회의실에 냉난방이 작동하는 등 층·사무실별 에너지 수요가 수시로 바뀌면서 에너지 낭비가 발생하는 경우가 잦다. BEMS는 건물 곳곳에 설치된 센서가 에너지 사용량을 실시간으로 수집하고, AI가 이를 분석해 불필요한 에너지 낭비를 막는다. AI가 냉난방·조명·환기 설비 작동을 감시하다가 평소와 다른 작동을 파악하면 이를 즉시 알려주는 방식이다. 건물의 에너지 사용 패턴을 파악해 설비 운용 방안을 제안하거나 시스템이 직접 설비를 제어해 에너지 낭비를 차단하기도 한다.



서울 강남구 일원동의 한 빌딩은 BEMS 도입 첫해 에너지 사용량을 5.4% 줄였고, 청담동의 한 빌딩은 7.3%를 절감했다고 한다. 에너지 비용을 연간 10억원으로 가정하면 각각 5400만원, 7300만원을 절약한 셈이다. AI가 분석한 자료를 환경·사회·지배구조(ESG) 보고서에 활용할 수도 있다.



스마트 건물관리 시스템은 기계실과 배관실 등에 설치된 온도·수위 센서를 통해 동파·침수 위험을 24시간 점검한다. 설정 기준을 벗어나는 이상이 감지되면 관제센터와 관리자에게 알림을 보내 빠른 대응이 가능하도록 돕는다. 에스원 관계자는 “80년대 후반부터 90년대 초반까지 이어진 건설 붐 시기에 건축된 빌딩들이 30년을 넘기면서 에너지 효율 저하 문제가 사회적 과제로 떠오르고 있다”며 “AI 기술을 활용해 에너지 절감과 안전 관리를 동시에 실현할 수 있는 솔루션을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

