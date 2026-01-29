동원F&B, 락토프리 커피 라인업 확대…‘덴마크 크리미 카라멜라떼’ 출시

동원F&B는 락토프리 커피 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼’의 신제품 ‘크리미 카라멜라떼’를 출시했다고 29일 밝혔다.

동원F&B ‘크리미 카라멜라떼’. 동원F&B 제공

‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 크리미 카라멜라떼’는 동원F&B만의 저온 효소 처리 기술로 유당을 모두 제거해 유당불내증을 걱정 없이 섭취할 수 있다. 신선한 1등급 국산 원유만을 사용해 고소한 풍미가 풍부하며, 카라멜의 달콤한 맛이 잘 어우러진다.

이번 신제품 출시에는 커피 시장의 화두인 ‘개인화’ 트렌드가 반영됐다. 본인의 건강과 취향에 따라 원두·당도 등을 조절하는 경우가 많아졌으며, 특히 유당불내증을 겪는 소비자들은 락토프리 우유로 만든 라떼 음료를 주문하는 추세다. 이에 동원F&B는 지난해 ‘덴마크 소화가 잘되는 우유로 만든 라떼 2종(카페·바닐라)’을 출시했으며, 1년 만에 약 2000만개 판매되는 등 많은 사랑을 받고 있다. 이런 인기에 힘입어 소비자들이 기호에 맞춰 다양한 맛을 즐길 수 있도록 신제품을 선보였다.

동원F&B는 2021년 덴마크 소화가 잘되는 우유를 출시하며 유당 분해 우유(락토프리) 시장에 진출했다. 이후 초코·딸기우유 제품을 비롯해 그릭요거트, 요구르트 등 다양한 락토프리 유제품을 선보여왔다. 락토프리 시장이 꾸준히 성장함에 따라 지속적인 연구개발을 통해 차별화된 신제품을 선보일 계획이다.

동원F&B 관계자는 “맛과 편의성은 물론 락토프리로 기능성까지 충족하는 라떼 신제품을 기획했다”며 “앞으로도 40여 년 동안 쌓아온 유가공 기술을 바탕으로 소비자 니즈에 맞는 다양한 락토프리 제품을 선보일 것”이라고 말했다.

